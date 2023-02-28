Подорожает ли доллар в начале марта: актуальный курс и прогноз

Американская валюта продолжает демонстрировать стабильность на рынке

С приходом весны ситуация на валютном рынке вряд ли изменится — украинская гривна продолжит укрепляться, а доллар может дешеветь и дальше. По словам директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в первую неделю марта финансисты могут попытаться "поиграть" с общим курсом, однако полностью развернуть ситуацию со стоимостью американской валюты не получится.

Об этом специалист объяснила в комментарии 24 канала. Золотько подчеркивает, что в целом люди, для которых важны тенденции в наличном курсе, могут апеллировать к очередному переходному календарному периоду, а также к повышению зарплаты украинцам.

Однако она подчеркивает, что в целом снижен спрос на наличную валюту, а потребительская активность украинцев "отвлекает часть гривневой ликвидности от валютного рынка". В частности, не последним образом на общий курс влияет нынешний индикатор деловой уверенности в розничной торговле. По последним данным Госстата, только в первом квартале 2023 г. эта цифра увеличилась до 10% (с показателя в 3,4%).

"По моему мнению, следующая неделя на наличном валютном рынке курс доллара будет удерживаться в диапазоне 39,2 — 40 гривен за доллар", — убеждена банкир.

Каков актуальный курс валют?

По данным ресурса "Минфин", к утру вторника, 28 февраля, стоимость доллара по официальному курсу НБУ все еще составляла 36,56 грн. Однако в обменниках при покупке валюты США просят 38,87 грн. В продаже доллар тоже немного подешевел – до 39,15 грн.

Курс валют в Украине 28 февраля

Поменялась и стоимость евро. Покупают валюту за 40,90 грн, а продают – за 41,20 грн.

Какова ситуация на межбанке, можете узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 28 февраля

Курс евро в Украине 28 февраля

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой фактор может повлиять на изменение цены доллара в марте. Ситуацию обрисовал экономист Герман Марченко.

Также мы писали о том, возможны ли серьезные скачки курса валют в течение первого месяца весны-2023.