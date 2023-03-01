Долар в Україні відчутно просів: чи утримається такий курс найближчим часом

Експертка пояснила, чого чекати від цін на валюту найближчим часом

Готівковий курс долара США в Україні найближчими тижнями утримуватиметься в межах 39-41 гривень за один "зелений". Що стосується офіційного курсу, то він буде збережений на рівні 36,6 гривні за один долар.

Таку думку у коментарі для "Укрінформ" висловила очільниця ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова. За її словами, станом на сьогоднішній день валютна ситуація на світовому ринку є стабільною.

Крім того, експертка додала, що найближчим часом очікувати на здорожчання готівкового долара точно варто. Принаймні, поки що будь-яких факторів, які могли б змінити ситуацію, вона не бачить.

Варто додати, що відмінності між офіційним і ринковим курсом в нинішніх реаліях обумовлені багатьма факторами — зокрема, ускладненою логістикою та адміністративними обтяженнями. Але ситуація набагато краща, ніж у перші місяці війни, коли в країні було одночасно по 4-5 різних курсів", — пояснила Коробкова.

Скільки валюта коштує сьогодні

У перший день березня ціни на американську валюту відчутно просіли. Зокрема за даними фінансового порталу "Мінфін", долар США впродовж доби коштуватиме:

купівля — 38,60 гривень (у вівторок — 38,87 гривні),

продаж — 38,98 гривні (учора — 39,15 гривні).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з доларом до кінця березня та чи варто українцям чекати на різкі стрибки валюти упродовж першого весняного місяця.