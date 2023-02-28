Чи здорожчає долар на початку березня: актуальний курс і прогноз

Американська валюта продовжує демонструвати стабільність на ринку

Із приходом весни ситуація на валютному ринку навряд зміниться — українська гривня продовжить зміцнюватися, а долар може дешевшати й надалі. За словами директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, в перший тиждень березня фінансисти можуть спробувати "погратися" із загальним курсом, однак повністю розвернути ситуацію із вартістю американської валюти не вийде.

Про це спеціалістка пояснила в коментарі 24 каналу. Золотько підкреслює, що загалом люди, для яких важливі тенденції в готівковому курсі, можуть апелювати до чергового перехідного календарного періоду, а також підвищення зарплатні українцям.

Однак вона підкреслює, що наразі загалом знижений попит на готівкову валюту, а споживча активність українців "відволікає частину гривневої ліквідності від валютного ринку". Зокрема, не останнім чином на загальний курс впливає нинішній індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі. . За останніми даними Держстату, тільки в першому кварталі 2023 року ця цифра збільшилася до 10% (від 3,4% до цього).

"На мою думку, наступний тиждень на готівковому валютному ринку курс долара утримуватиметься в діапазоні 39,2–40 гривень за долар", — переконана банкірка.

Яким є актуальний курс валют?

За даними ресурсу "Мінфін", на ранок вівторка, 28 лютого, вартість долара за офіційним курсом НБУ все ще становила 36,56 грн. Однак в обмінниках при купівлі за валюту США просять 38,87 грн. У продажі долар теж трохи здешевшав — до 39,15 грн.

Курс валют в Україні 28 лютого

Змінилася і вартість євро. Купують валюту за 40,90 грн, а продають — за 41,20 грн.

Якою є ситуація на міжбанку, можете дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара в Україні 28 лютого

Курс євро в Україні 28 лютого

Раніше "Телеграф" розповідав, який чинник може вплинути на зміну ціни доллара у березні. Ситуацію змалював економіст Герман Марченко.

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