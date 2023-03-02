Долар в Україні знову пішов вгору: які прогнози щодо курсу цієї весни

Національна валюта укріплюватиме свої позиції цієї весни

У весняні місяці 2023 року курс американської валюти в Україні й надалі падатиме. Водночас національна українська валюта буде лише змыцнюватися.

Про це у коментарі "24 каналу" розповів банкір Юрій Крохмаль. За його словами, зміцнення гривні триватиме, поки в Україні йтиме посівна і триває закупівля всього, що для неї необхідно.

"Зміцнення гривні з приходом нового року відбувається за рахунок позитивних економічних новин. Зокрема, про те, що Україна цього року може розраховувати на достатню фінансову підтримку світової спільноти. Також "впевненості" гривні додали заяви НБУ щодо незмінного в подальшому режиму фіксованого курсу", — пояснив він.

Скільки долар коштує сьогодні

За даними "Мінфіну", у четвер, 2 березня, ціни на американську валюту в обмінниках знову повернулися до зростання у порівнянні з попереднім днем. Так, долар США упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме:

купівля — 38,85 гривні (у середу — 38,60),

продаж — 39,00 гривні (у середу — 38,98).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з цінами на валюту 2023 року і чи варто українцям чекати різких стрибків курсу.