Доллар в Украине снова пошел вверх: какие прогнозы по курсу этой весной

Национальная валюта будет укреплять свои позиции этой весной

В весенние месяцы 2023 года курс американской валюты в Украине и дальше будет падать. В то же время национальная украинская валюта будет только укрепляться.

Об этом в комментарии для "24 канала" рассказал банкир Юрий Крохмаль. По его словам, укрепление гривны будет продолжаться, пока в Украине будет проходить посевная и продолжается закупка всего, что для нее необходимо.

"Укрепление гривны с приходом нового года происходит за счет положительных экономических новостей. В частности, о том, что Украина в этом году может рассчитывать на достаточную финансовую поддержку мирового сообщества. Также "уверенность" гривне добавили заявления НБУ о неизменном в дальнейшем режиме фиксированного курса", — объяснил он.

Сколько доллар стоит сегодня

По данным "Минфина", в четверг, 2 марта, цены на американскую валюту в обменниках снова вернулись к росту по сравнению с предыдущим днем. Так, доллар США в течение сегодняшних суток будет стоить:

покупка — 38,85 гривны (в среду — 38,60),

(в среду — 38,60), продажа — 39,00 гривны (в среду — 38,98).

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с ценами на валюту в 2023 году и стоит ли украинцам ждать резких скачков курса.