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Курсу долара по 30 грн чекати не варто: що розповіли експерти про валютний ринок

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Долар тримається стабільно в ціні трохи менше за 40 грн Новина оновлена 05 березня 2023, 09:05
Долар тримається стабільно в ціні трохи менше за 40 грн. Фото 24 канал

Курс долара залежить від зовнішніх та внутрішніх чинників

Українська гривня дедалі міцнішає. Банкіри впевнені, цьому сприяє підготовка до посівної та сама кампанія із засівання полів. Впевненості додає і міжнародна підтримка.

Курс долара може впасти і нижче, вважає голова інвестгрупи "Універ" Тарас Козак. На його думку, вартість долара може впасти до 30-35 грн за умови підтримки України західними партнерами, фінансування відновлення та модернізації, а також реальності членства України в ЄС та НАТО. Зазначимо, що частина експертів вважає, що курс не опуститься до такого рівня. На нього впливають знижений попит на готівкову валюту та ситуація на фронті, а вона нестабільна.

Козак також зазначає, що курс може злетіти вище за 50 грн при кризових сценаріях. Він рекомендує тримати заощадження в різних валютах та давати грошам працювати. Наразі вартість долара в Україні на готівковому ринку — 38,9 / 39,05 грн (середній показник по Україні), євро — 41 / 41,157 грн

Курс валют в Україні 5.03.2023
Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав про валютний короткостроковий прогноз від експерта на тиждень, що наступає. На думку аналітика, вартість долара буде коливатися в межах коридору у 38 — 39,5 грн.

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