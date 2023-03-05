Курс доллара по 30 грн ждать не стоит: что рассказали эксперты о валютном рынке

Курс доллара зависит от внешних и внутренних факторов

Украинская гривна все крепнет. Банкиры уверены, этому способствует подготовка к посевной и сама кампания по засеву полей. Уверенности добавляет и международная поддержка.

Курс доллара может упасть и ниже, считает глава инвестгруппы "Универ" Тарас Козак. По его мнению, стоимость доллара может упасть до 30-35 грн при поддержке Украины западными партнерами, финансировании восстановления и модернизации, а также реальности членства Украины в ЕС и НАТО. Отметим, что часть экспертов считает, что курс не опустится до такого уровня. На него оказывают влияние сниженный спрос на наличную валюту и ситуация на фронте, а она нестабильна.

Казак также отмечает, что курс может взлететь выше 50 грн при кризисных сценариях. Он рекомендует держать сбережения в разных валютах и давать деньгам работать. Стоимость доллара в Украине на наличном рынке — 38,9/39,05 грн (средний показатель по Украине), евро — 41/41,157 грн

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал о валютном краткосрочном прогнозе от эксперта на наступающую неделю. По мнению аналитика, стоимость доллара будет колебаться в пределах коридора в 38-39,5 грн.