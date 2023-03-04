Спрос на доллар уменьшается: чего ждать от курса следующей недели

Эксперт подчеркивает, что на формирование курса сейчас влияет немало положительных факторов.

На валютном рынке продолжается своеобразное затишье — доллар удерживает стабильные позиции, чем помогает гривне набрать больше сил. По мнению директора департамента казначейства банка COMINBANK Германа Марченко, подобная тенденция продолжится и на следующей неделе, с 6 по 12 марта. Скорее всего американская валюта будет находиться в коридоре 38-39,5 грн.

Об этом эксперт рассказал в комментарии "УНИАН". Марченко подчеркивает, что на самом деле две последние недели курс валют в обменниках был весьма "подвижным". Однако это положительно влияет на общую ситуацию, ведь разница между валютой при покупке и продаже уменьшилась. Специалист подчеркивает, что это является одним из наглядных свидетельств стабильности на рынке.

В целом курс формируется благодаря умеренному уровню инфляции (менее 1%), постоянной финпомощи от партнеров, а также правильная работа Нацбанка, в том числе стабильные официальный курс валют и учетная ставка. Именно поэтому любопытство украинцев возвращается к гривне, а доллар несколько теряет позиции.

"С 6 по 12 марта на валютном рынке будет сохраняться относительная стабильность с незначительными колебаниями наличного курса в пределах 38-39,5 грн за доллар и 40-41 грн за евро", — убежден Герман Марченко.

Что с курсом 4 марта?

По состоянию на утро субботы, 4 марта, доллар на черном рынке совсем немного поднялся в цене. Таким образом, покупают валюту США за 38,95 грн, а продают за 39,10 грн. Днем ранее обе позиции были дешевле на 10 копеек.

Курс валют в Украине 4.03.2023

Изменилась кое-что и стоимость евро: покупка обойдется в среднем в 40,99 грн, а продать удастся за 41,15 грн.

Какова ситуация на межбанке, узнавайте из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 4.03.2023

Курс валют в Украине 4.03.2023

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