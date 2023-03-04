Попит на долар зменшується: чого чекати від курсу наступного тижня

Експерт підкреслює, що на формування курсу зараз впливає чимало позитивних факторів

На валютному ринку продовжується своєрідне затишшя — долар утримує стабільні позиції, чим допомагає гривні набрати більше сили. На думку директора департаменту казначейства банку COMINBANK Германа Марченка, подібна тенденція продовжиться і на наступному тижні, із 6 по 12 березня. Швидше за все, американська валюта знаходитиметься у коридорі 38-39,5 грн.

Про це експерт повідав у коментарі "УНІАН". Марченко підкреслює, що насправді два останні тижні курс валют в обмінниках був вельми "рухливим". Однак це позитивно впливає на загальну ситуацію, адже різниця між валютою під час покупки та продажу зменшилася. Спеціаліст підкреслює, що це є одним із наочних свідчень стабільності на ринку.

Загалом курс наразі формується завдяки помірному рівню інфляції (менше 1%), постійної фіндопомоги від партнерів, а також правильна робота Нацбанку, зокрема стабільні офіційний курс валют та облікова ставка. Саме тому цікавість українців повертається до гривні, а долар дещо втрачає позиції.

"Із 6 по 12 березня на валютному ринку зберігатиметься відносна стабільність з незначними коливаннями готівкового курсу в межах 38-39,5 грн за долар та 40-41 грн за євро", — переконаний Герман Марченко.

Що із курсом 4 березня?

Станом на ранок суботи, 4 березня, долар на чорному ринку зовсім трохи піднявся у ціні. Таким чином, купують валюту США за 38,95 грн, а продають — за 39,10 грн. Днем раніше обидві позиції були дешевші на 10 копійок.

Курс валют в Україні 4.03.2023

Змінилася дещо і вартість євро: покупка обійдеться в середньому у 40,99 грн, а продати вдасться за 41,15 грн.

Якою є ситуація на міжбанку, дізнавайтеся з інфографік нижче:

Курс долара в Україні 4.03.2023

Курс валют в Україні 4.03.2023

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