Замрет или подешевеет? Назван коридор колебания гривны в марте

На валюту в марте сильно влияют два фактора

Вторую неделю марта, по прогнозам экспертов, на рынке наличной валюты ожидать особых перемен не стоит, однако продлится ли такое "затишье" весь первый месяц весны и в каких пределах стоит ожидать "зеленый".

На эти вопросы ответил аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

По его мнению, на валютные колебания в марте, в частности, будет оказывать влияние помощь западных партнеров Украины. Она будет удерживать гривну в стабильности.

"Сейчас видим приток валюты от наших внешних партнеров, международной помощи, и видим, что начался аграрный цикл", — говорит эксперт.

В связи с этим, Кущ прогнозирует, что курс доллара в Украине в марте будет находиться в пределах коридора от 38 до 44 грн/долл.

"Это такой более или менее вероятный коридор, в котором гривня будет колебаться в течение следующих нескольких недель, а, возможно, и месяц", считает аналитик.

В тоже время, с 1 апреля добавится негативный фактор, который может повлиять на девальвацию гривны. Речь идет о возможности для нерезидентов вывести доходы, которые они получат на рынке ОВГЗ.

"Ситуация достаточно неопределенная. Гривня может как укрепиться временно, так и девальвировать", — добавил Кущ.

Напомним, ранее мы писали о том, что гривна продолжает крепнуть. Что рассказали эксперты о валютном рынке.

Также мы сообщали о том, что стоит ли ждать резкого скачка курса до 8 марта.