Доллар по 30 или по 50? Эксперт дал неоднозначный прогноз по курсу

Куда может двинуться курс американской валюты дальше, украинцам объяснил финансовый аналитик

Валютная ситуация в Украине в последнее время демонстрирует уверенную стабильность, однако в дальнейшем курс доллара США может просесть до 30 гривен за один "зеленый" или ощутимо подскочить до 50 гривен. Все будет зависеть от ряда факторов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, отметив, что прогнозировать, что дальше будет происходить с курсом, крайне трудно, ведь "варианты могут быть взаимопротиворечивыми". Если говорить о положительном прогнозе, то по нему американская валюта будет стоить в пределах 30-35 гривен.

"Что будет дальше с курсом? На самом деле никто не знает. Может быть и 30-35 гривен за доллар, если Запад и дальше будет поддерживать Украину, будет финансировать восстановление и модернизацию, членство Украины в ЕС и НАТО станет реальностью", — пояснил эксперт.

В то же время, по мнению Козака, существует и крайне отрицательный сценарий, когда доллар подскочит к отметке в 50 гривен. Если это произойдет, то аналитик советует раскладывать свои сбережения в разные корзины. То есть, одна часть накоплений должна оставаться в гривнах, другая – в долларах.

"Может быть 50 гривен за доллар и хуже определенных кризисных сценариев. Конечно, большая часть накоплений должна быть в нашей национальной валюте. Лучше не в наличных, а в прибыльных финансовых инструментах", — рекомендует Тарас Козак. национальной валюте. Лучше не в наличных, а в прибыльных финансовых инструментах", — подытожил он.

Сколько валюта стоит сегодня

Во вторник, 7 марта, цены на американскую валюту ощутимо просели. В частности по данным финансового портала "Минфин", доллар США в течение суток будет стоить:

покупка — 38,65 гривны (во вторник — 38,86 гривны),

продажа — 38,87 гривны (во вторник — 39,01 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, каких цен на американскую валюту в обменниках ждать до конца марта.