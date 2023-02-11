Укр

Доллар вырастет до 50? Банкир поделился прогнозом на ближайшее время

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Американская валюта в последние недели демонстрирует невиданную стабильность Новость обновлена 11 февраля 2023, 09:46
Американская валюта в последние недели демонстрирует невиданную стабильность. Фото Открытые источники

Прогноз по валютному курсу весьма приятен для большинства украинцев

В Украине продолжается борьба за удержание уровня доллара на валютном рынке. Несмотря на наличие определенных панических настроений в обществе, нет никаких намеков на то, что валюта США может резко подскочить, например, до 50 гривен. По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, сейчас в такую стабильность большой вклад вносят наши западные партнеры.

Детальнее об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1". Фурса подчеркивает, что на колебания доллара не влияют резервы НБУ. В настоящее время благодаря регулярным вливаниям финансовой помощи размер этих резервов находится на самом высоком уровне с начала полномасштабного вторжения рф. Местами эти показатели даже превышают довоенные.

Пока что финансовой помощи от Запада хватает, чтобы укреплять национальную валюту и удерживать доллар от резкого удорожания. Дополнительных факторов давления на рынок практически нет.

"Единственное, что в течение года может заставить гривню сильно упасть, это если Минфин очень попросит, — говорит Сергей Фурса. — Потому что в бюджете гривна 40+. Но дефицит бюджета будет, и поэтому Минфин может просить у НБУ менять курс".

Что с курсом сегодня?

Пока же показателей 50 грн/доллар и выше не предвидится. Согласно свежим данным ресурса "Минфин", к утру 11 февраля средняя стоимость доллара при покупке составляла 39,90 грн, при продаже — 40 грн.

Курс валют на черном рынке в Украине 11 февраля
Курс валют на черном рынке в Украине 11 февраля

Несколько изменилась и стоимость евро: покупают валюту за 42,40 грн, а продают — за 42,65 грн.

Ситуацию на межбанке можно исследовать благодаря инфографикам:

Курс доллара в Украине 11 февраля
Курс доллара в Украине 11 февраля
Курс евро в Украине 11 февраля
Курс евро в Украине 11 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, какой фактор может снизить давление на украинскую гривну, благодаря чему доллар останется стабильным.

Также мы рассказывали, чего от валюты можно ожидать до конца февраля.

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#Евро #Доллар #Деньги #Курс валют #Курс доллара