Долар виросте до 50? Банкір поділився прогнозом на найближчий час

Прогноз щодо валютного курсу вельми приємний для більшості українців

В Україні продовжується боротьба за утримання рівня долара на валютному ринку. Попри наявність певних панічних настроїв у суспільстві, наразі немає жодних натяків на те, що валюта США може різко підскочити, наприклад, до 50 гривень. За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, наразі в таку стабільність великий вклад роблять наші західні партнери.

Детальніше про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1". Фурса підкреслює, що на коливання долару не останнім чином впливають резерви НБУ. Наразі, завдяки регулярним вливанням фінансової допомоги, розмір цих резервів знаходиться на найвищому рівні від початку повномасштабного вторгнення рф. Подекуди ці показники навіть перевищують довоєнні.

Поки що фінансової допомоги від Заходу вистачає, аби зміцнювати національну валюту і утримувати долар від різкого подорожчання. Додаткових факторів тиску на ринок майже немає.

"Єдине, що протягом року може змусити гривню сильно впасти, — це якщо Мінфін дуже попросить, — говорить Сергій Фурса. — Тому що в бюджеті гривня 40+. Але дефіцит бюджету буде, й тому Мінфін може просити в НБУ змінювати курс".

Що із курсом сьогодні?

Поки що ж показників 50 грн/долар і вище не передбачається. Згідно зі свіжими даними ресурсу "Мінфін", на ранок 11 лютого середня вартість долара при покупці становила 39,90 грн, в продажу — 40 грн.

Курс валют на чорному ринку в Україні 11 лютого

Дещо змінилася й вартість євро: купують валюту за 42,40 грн, а продають — за 42,65 грн.

Ситуацію на міжбанку можна дослідити завдяки інфографікам нижче:

Курс долара в Україні 11 лютого

Курс євро в Україні 11 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, який чинник може знизити наявний тиск на українську гривню, завдяки чому долар залишиться стабільним.

Також ми розповідали, чого від валюти можна чекати до кінця лютого.