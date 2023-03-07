В Украине перестали работать терминалы IBOX: в НБУ сделали заявление

Айбокс Банк систематически нарушал законодательство

Нацбанк Украины отозвал лицензию у Айбокс Банка и заявил о его ликвидации. Из-за этого терминалы IBOX временно могут не работать, о чем уже предупредили пользователей Monobank.

Как сказано в сообщении пресс-службы НБУ, после ликвидации банка терминалы подключат к другому банку, но на это необходимо время. Пользователей Monobank уже попросили пополнять банковские карты другими доступными способами, пока проблема не будет решена.

Решение о ликвидации Айбокс Банка №89-рш было принято регулятором 7 марта. Причина — систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения (далее – НДП/ФТ). Банк не проводил надлежащую проверку клиентов, которые организовывали и проводили турниры по спортивному покеру, а также ненадлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы предотвращения отмывания средств.

За последние два года НБУ штрафовал Айбокс Банк, дважды приостанавливал отдельные виды операций, дважды выносил письменные предупреждения и отстранял от исполнения обязанностей должностных лиц. Несмотря на это, нарушения законодательства со стороны Айбокс Банка продолжились. Сообщается, что доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

В Нацбанке Украины заверили, что каждый вкладчик ликвидированного банка получит от Фонда гарантирования вкладов физлиц возмещение в полном объеме вклада вместе с процентами, которые были начислены в последний день работы банка на рынке. Но есть и исключения, прописанные в ч.4, ст. 26 Закона "О системе гарантирования вкладов физлиц".

Для справки

АО "Айбокс Банк" (ранее Агрокомбанк) был основан в 1993 году. Самыми крупными акционерами банка по состоянию на 31.01.23 являлись Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%). По объему активов, размещенных в банке на начало 2023 года, организация занимала 44-е место из 67 действующих в Украине банков (4,467 млрд гривен).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после победы Украины главной задачей банков будет являться доступное и удобное кредитование граждан. В Украине произойдет безумный рост банковской сферы из-за необходимости возрождать страну и восстанавливать инфраструктуру, для чего будут нужны надежные банковские и другие финансовые учреждения.