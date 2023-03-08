Закриття терміналів IBOX. СБУ розслідує "відмивання" банком грошей онлайн-казино

СБУ каже, що керівництво "Айбокс Банку" викрили на "відмиванні" грошей онлайн-казино

Закриття мережі терміналів IBOX, платежі з яких обробляв позбавлений ліцензії "Айбокс Банк", пов'язане із викриттям масштабної схеми "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу. Розповідаємо, що про це відомо.

Позбавлення ліцензії

Нацбанк 7 березня відкликав ліцензію в "Айбокс Банку" та заявив про його ліквідацію. Причиною стали порушення вимог законодавства в галузі з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. У НБУ пояснили, що "Айбокс Банк" неналежно ставився до перевірки клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ділові відносини з яким вважають ризикованими. Крім того, у банку неналежно розробляли та впроваджували внутрішні документи з фінмоніторингу.

За останні два роки НБУ штрафував Айбокс Банк, двічі припиняв окремі види операцій, двічі виносив письмові попередження та усував від виконання обов’язків посадових осіб.

Кожен вкладник отримає відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, що були нараховані на кінець 6 березня 2023 року.

Схема "відмивання" грошей онлайн-казино

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) у середу ввечері повідомили, що ліквідували масштабну схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу через столичний банк. Назву банку не уточнили, але "Економічна правда" із посиланням на два непов’язані джерела в правоохоронних органах пише, що обшуки проходили в офісах та у відділеннях "Айбокс банку", про це ж повідомляють джерела "РБК-Україна" у правоохоронних органах. За даними ЗМІ, до організації оборудки причетне керівництво IBOX Bank.

Обшуки СБУ та БЕБ

СБУ встановило, що посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання "інноваційних платіжних послуг". Таким чином ділки обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого — 180 млрд гривень на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив більше ніж 2,5 млрд гривень.

Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Тут також знайшли російський слід — правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків.

Назвали і кримінальні провадження, за якими сьогодні проводили обшуки:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Де поповнити картку замість IBOX

Після відкликання ліцензії перестали працювати й термінали IBOX (мережа ТОВ "Мєтапей"). Поки оператор не укладе угоду із новим банком-партнером, ці термінали тимчасово не працюватимуть. А поки що компанія на своїй офіційній сторінці у Facebook зауважила, що робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час. Запланований час відновлення роботи всього парку терміналів – 2-3 дні.

Основною категорією тих, хто постраждав від їх закриття стали клієнти Monobank, для яких це був один із найпопулярніших способів поповнення карток готівкою без комісії. Щомісяця через iBox картки mono поповнювали на 12-15 млрд грн, повідомив засновник Monobank Олег Гороховський.

Monobank закликав поповнювати картки іншими способами без комісії: в мережах терміналів EasyPay та City24, або ж поповнювати карти у касах банків "Універсал Банк", "А-Банк", "Укргазбанк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після перемоги України головним завданням банків буде доступне та зручне кредитування громадян. В Україні відбудеться шалене зростання банківської сфери через необхідність відроджувати країну та відновлювати інфраструктуру, для чого будуть потрібні надійні банківські та інші фінансові установи.