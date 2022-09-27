Накануне легализации – почему в Украине нельзя расплачиваться криптой

Статус криптовалюты пока так и не урегулирован

С принятием 17 февраля закона "О виртуальных активах", на 1 октября была запланирована окончательная легализация криптовалют. А также уплата налогов с операций на них. Правда из-за привязки к другому законопроекту, которым в Налоговом кодексе должны были ввести механизм налогообложения, этот процесс вероятно будет затянут.

Тем не менее, в Украине уже около года можно использовать криптовалюту как средство платежа, правда далеко не везде.

Украинцы верят в криптовалюту

Криптовалюта – по сути это просто особым образом зашифрованная информация, что позволяет осуществлять ее передачу так же как безналичный расчет более привычной бумажной валюты.

В силу своего удобства, зародившаяся в 2009 году как биткойн, криптовалюта завоевала массу поклонников, среди которых неожиданно много оказалось украинцев.

По состоянию на октябрь 2021 года 5,5 млн украинцев владели криптовалютой, что делало Украину лидером по показателю вовлеченности населения в операции с цифровой валютой – 12,73%.

Не чужды цифровой валюте были и чиновники, которые по итогам 2020 года задекларировали более 46 тысяч биткойнов на 75 млрд грн по курсу апреля 2021 года.

Неудивительно, что еще летом 2020 года Верховная Рада предложила легализовать криптовалюту. Правда приняла законопроект, после первоначального вето президента Владимира Зеленского, лишь 17 февраля 2022 года.

На сегодняшний день криптовалютой в Украине занимаются 6,5 млн украинцев, что составляет 15,7% населения. Выше в относительном соотношении вовлеченность только населения Вьетнама.

Поесть, купить одежду, топливо, электронику, заказать услуги – что можно в Украине за криптовалюту

Впрочем, криптовалюта не может считаться полностью легальной до тех пор, пока ее нельзя будет использовать как законное средство платежа, а с этим в Украине дела обстоят не так как с более привычной гривной.

Тем не менее, расплатиться криптовалютой по данным портала Минфин в Украине можно было еще в августе 2021 года, за месяц до формальной легализации криптовалют, которая тогда же была заблокирована президентским вето.

По данным портала в августе 2021 года криптовалюту принимали к оплате полтора десятка компаний, в том числе Servak (продажа серверов и сопутствующей техники), Hotmine (техника для майнинга), Barbos (зоотовары), UFL (цветы, подарки), Mister Cat (общественное питание), Adventure Tours (туристические услуги) и другие.

Уже к январю 2022 года этот список по данным СМИ, расширился. Криптовалютой можно было расплатиться в онлайн-магазинах Bitboard.trade, Mybro.com.ua, Eshisha.com.ua, 12v.ua, Sumochki.in.ua, Rechi.ua, Dubhumans.com. Можно было купить стройматериалы или мебель для дома в Mebexpress.com, In-green.com.ua, Skandinave.com. Можно было также поесть и посетить фитнесс-клуб.

Основной причиной незначительной распространенности оплаты криптовалютой была проблема ее неполной легализации.

Все изменило российское вторжение в Украину спустя неделю после принятия ВР закона о виртуальных активах.

Минцифры дало добро биткойну

Сбор пожертвований в виде цифровой валюты объявили различные фонды. К примеру, к 28 февраля криптовалютный благотворительный фонд от криптобиржы KUNA собрал $13 млн.

15 марта президент Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах". В тот же день Министерство цифровой трансформации запустило сайт для сбора криптовалют от желающих помочь Украине.

Собранные активы конвертируют в гривны и направляют на киберзащиту, информационное противодействие российской пропаганде и техническую помощь ВСУ.

Многие благотворительные фонды, собирающие помощь для ВСУ, используют криптовалюту, например, "Повернись живым", Благотворительный фонд Сергея Притулы, "Армия SOS" и другие.

Удобство пожертвований в криптовалютах были очевидны – экономия времени на банковских процедурах, анонимность, современность в глазах мира и другие.

После фактической легализации и даже поощрения криптовалют со стороны государства, перечень товаров которые можно купить за нее в Украине начал расти. Так, в мае об оплате криптовалютой заявила сеть магазинов "Фокстрот".

В июне строительная компания "DIM" заявила о продаже недвижимости за криптовалюту.

В понедельник, 26 сентября, о возможности оплаты цифровой валютой сообщила сеть АЗК WOG. Для оплаты нужно выбрать покупку горючего через приложение WOG сети, а затем и подтвердить оплату в приложении одной из криптобирж.

Таким образом, на большинстве платформ оплата производится классическим способом. Продавец лишь предоставляет покупателю сервис мгновенного обмена криптовалюты на гривню.

Платить криптой нельзя, а платить налоги – надо, но когда и сколько, неизвестно

Принятый 17 февраля, и подписанный главой державы 15 марта, Закон Украины "О виртуальных активах" на деле оставляет немало вопросов.

Так, он вводит понятие нематериальное благо, собственно и являющееся виртуальным активом в лице той же криптовалюты. Украинцам разрешат официально владеть им и осуществлять операции по купле-продаже и владению им. Осуществлять такие операции смогут как обычные украинцы, так и криптобиржи, причем последние должны будут проверяться финмониторингом.

Но главным в будущем законе являются два момента:

- необходимость платить налоги с операций с криптовалютами, правда законопроект №7150 о внесении изменения в Налоговый кодекс, хотя и зарегистрирован на сайте ВР Украины, но самого текста попросту нет;

- согласно пункту 7 статьи 4 закона "О виртуальных активах", последние не могут выступать средством платежа на территории Украины, но могут быть обменяны на гривну.

Именно с вступлением в силу закона №7150 криптовалюта в Украине будет считаться окончательно легализованной.

О том как новичку войти на рынок криптовалюты и сколько там можно зарабатывать, "Телеграф" уже писал.