Как начать зарабатывать на криптовалютах, если ты ничего в этом не понимаешь: ответ начинающего инвестора

"Телеграф" узнал, какие нюансы и подводные камни инвестирования в криптовалюты нужно знать

Верховная Рада Украины в четверг, 17 февраля, после внесения правок президента Владимира Зеленского приняла закон "О виртуальных активах". Речь о легализации рынка криптовалют в Украине.

"Цифровая валюта" настолько плотно вошла в обиход украинцев, что по мнению финансовых экспертов, является одним из механизмов для хранения и приумножения сбережений, правда более рисковым чем многие другие.

С одним из таких начинающих игроков на криптобирже, незадолго до окончательной легализации криптовалюты в Украине встретился "Телеграф". Мы поинтересовались – как случилось его знакомство с нею, что нужно для того чтобы зарабатывать, и конечно, сколько можно заработать на криптовалюте.

Сергей в свои годы успел позаниматься бизнесом, повоевать на Донбассе и поработать во многих местах. Да и сейчас он занимает достаточно нерядовую должность в одной из торговых фирм, однако не смог пройти мимо соблазна попробовать свои силы в торговле криптовалютой, правда его "стаж" совсем невелик – менее двух месяцев.

Первое знакомство с криптой

Как рассказывает Сергей, впервые об электронных деньгах и биткоинах он услышал еще в далеком 2009 году, когда сам занимался бизнесом.

"Знакомый был должен мне тогда 1000 долларов, и от него я услышал впервые слова биткоин и электронная валюта, которыми он и предложил расплатиться. Но тогда я сказал "просто отдай мне 1000 долларов", — вспоминает собеседник "Телеграфа".

По-настоящему же задуматься о биткоинах и криптовалюте Сергея побудил разговор осенью 2021 года со знакомым, поведавшим ему, что в феврале он вложил в электронную валюту 5000 долларов, а теперь она стоит 200 тысяч долларов.

"Не верить ему оснований у меня не было, я стал спрашивать знакомых и оказалось, что в действительности очень многие вкладывают деньги в криптовалюту, кто несколько сотен долларов, а кто и тысячи, правда особо об этом не распространяются", — говорит Сергей.

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Чем я хуже – что побудило начать?

Помимо увеличения капитала знакомого в 40 раз за несколько месяцев и заработка денег, в Сергее взыграло желание разобраться и доказать самому себе что "он не хуже".

"Я расспрашивал знакомых — как они зарабатывают, но все отговаривались, мол "ты ничего не поймешь". Мне стало обидно – как так, я занимался бизнесом, у жены экономическое образование, неужели это так сложно?", — вспоминает свои первые мысли наш собеседник.

Но конечно же как признается Сергей, сильнее всего его привлекли суммы средств, которые зарабатывали знакомые, на первый взгляд ничего не делая.

Первый шаг – регистрация и стартовый капитал

Начать свой путь в электронной валюте, уверяет Сергей, несложно – необходимо лишь зарегистрироваться на одной из криптобирж, благо их насчитывается уже не одна сотня.

"Напоминает регистрацию в соцсетях – нужно указать имейл, пароль, номер телефона, свои ФИО, дату рождения и мобильный телефон. Отличие в том, что обязательна верификация аккаунта, то есть нужно загрузить фото паспорта и некоторые другие документы, зависит от конкретной биржи. Создав учетную запись, нужно ее пополнить долларами, что можно сделать с банковской карты – за гривну купить доллары, уплатив бирже комиссионные или же договориться в некоторых пунктах обмена валюты, чтобы тебе закинули доллары на твой счет, что обойдется дешевле обмена на бирже, правда это незаконно. Как только на счету появляются реальные доллары, на них покупается электронная валюта и можно осуществлять сделки на электронной бирже", — говорит о первых шагах Сергей.

Есть тысячи видов криптовалют, помимо Bitcoin

По его словам прелесть заключается в том, что "цена входа" на биржу электронной валюты может быть любой, ведь хотя на слуху биткоин, в реальности видов криптовалют тысячи, на любой кошелек.

"Можно вкладываться в биткоин за 49 тысяч долларов, а можно в другую валюту, стоящую от 0,0005 цента, выбор никто не ограничивает", — говорит наш собеседник.

Сам Сергей по его признанию вместе с супругой вложили на двоих 1600 долларов.

Как заработать на криптовалютах

По словам Сергея, собственно способов заработка на электронных биржах всего два – осуществлять сделки по купле-продаже электронных валют или же просто ждать пока цена на нее не вырастет.

"Вы можете осуществлять несколько сделок в день, покупая и продавая биткоины или другую валюту, а можете просто заглядывать на обменный курс, надеясь, что он будет расти, и вы будете богатеть, ничего не делая для этого, а все сделает спрос на бирже", — говорит собеседник "Телеграфа".

Сам Сергей, как новичок, решил не рисковать и вложившись с женой на 1600 долларов в одну из электронных валют, больше месяца просто ждал, изучал колебания на рынке и занимался самообразованием.

"Наконец мы с женой решили, что достаточно готовы к торгам на бирже и выделили из 1600 долларов на двоих 300 долларов, на которые и стали торговать, остальные же 1300 долларов вложенные в электронную валюту, мы пока бережем", — говорит начинающий игрок на криптовалюте.

Сколько можно заработать на криптобиржах?

Возможность дополнительного или же основного заработка – это главная причина, которая заставляет украинцев вникать в новый для себя мир криптовалют и сколько тут можно заработать остается основным вопросом.

"Все это зависит от многих факторов – суммы на вашем счете, колебаний курса, даже некоего везения, я пока точного механизма признаться не понял, не говоря уже о многочисленных форс-мажорных ситуациях", — признается Сергей.

По его словам, за несколько дней торговли на рынке из 300 долларов, выделенных на осуществление сделок, на торгах вдвоем они заработали еще 285 долларов. Всего же с учетом роста курса принадлежащей им электронной валюты, их электронная валюта сейчас стоит 2100 долларов на двоих, то есть заработок составил 500 долларов, правда есть нюанс.

"Примерно за полтора месяца, которые прошли между покупкой первой криптовалюты и началом онлайн-торгов на двоих мы заработали 500 долларов – негусто, но если учесть, что за 4 дня торгов мы смогли заработать почти 300 долларов, думаю, дела шли неплохо. Конечно, день на день не приходится, например, в один день я на торгах заработал 70 долларов, а в другой потерял на разнице в курсах 90, но в среднем мы оказывались в "плюсе", — констатирует Сергей.

Деньги, которые образуются на криптокошельке, после продажи электронной валюты можно выводить на банковскую карточку, что собственно и составляет заработок игрока на криптобирже.

Другие предпочитают просто сидеть и ждать, пока принадлежащая им электронная валюта вырастет в цене, и это тоже часто срабатывает.

"Я не гонюсь за большими прибылями, для меня главное разобраться в механизме торгов и рассматриваю я это пока как дополнительный заработок, поставив с женой себе цель – зарабатывать в день в среднем 30 долларов. Правда это возможно только на стабильном рынке, а это про криптобиржу сказать сейчас нельзя", — сетует Сергей.

Рынок криптовалют очень непредсказуем

Риск – обвал рынка за 30 секунд

Главным риском для желающих играть на криптобирже Сергей видит в ее абсолютной непрогнозированности, особенно в последнее время.

"В основном на курс криптовалют влияют два фактора, один из которых – их физическое наличие, а с учетом их расходования на разные интернет-проекты и майнинга, эта сумма непостоянна. И тут как на рынке, избыток ведет к падению цен, нехватка – к росту. Но есть и второй фактор, это когда человек заходит на биржу и покупает или продает криптовалюту, в основном биткойны, на десятки и сотни миллионов долларов, в итоге – курс мгновенно рушится или взлетает вверх. И тут как повезет, успел нажать кнопку "продать" — ты заработал, не успел – потерял, и наоборот. Я так в один день успел попасть в такой скачок и заработал 70 долларов, а в другой не успел – и в минусе на 120 долларов", — говорит наш собеседник.

Это пирамида? Возможно, но есть шанс заработать

Слушая Сергея, не получалось избежать аналогии с финансовыми пирамидами, поскольку за ними не стоит ничего реального, и не спросить об этом у собеседника было невозможно. Однако это его нисколько не смущает.

"А что есть фондовая биржа, на которой торгуют акциями? Ведь там по сути тоже торгуют "воздухом", а не чем-то реальным. Возможность получать в будущем дивиденды, если они будут, вот единственное, что отличает фондовую биржу от криптобиржи, если конечно вы не имеете крупный пакет акций и не влияете на руководство компании. При этом руководство компании может просто обманывать акционеров и все закончится крахом, которых было немало. Любая биржа по сути мыльный пузырь", — парирует собеседник "Телеграфа".

Правда, основное, что добавляет оптимизма новоиспеченному торговцу криптовалютой – спрос на нее растет фактически ежедневно: "кто-то же готов покупать биткоин за десятки тысяч долларов, так почему я не могу его им продавать и зарабатывать", — примерно так думают многие продавцы.

"Сальвадор признал биткоин официальной валютой, то же самое делает и Украина, обкладывая ее налогами. Да, многие сопротивляются, тот же Китай запретил своим гражданам заниматься электронной валютой, а это четверть от всего мирового рынка, итог – сильное падение курса", — рассуждает отслеживающий ситуацию с электронной валютой в мире Сергей, тем не менее уверенный в будущих перспективах.

Когда мы прощались, Сергей, улыбаясь, заметил, что за время нашей беседы он заработал около 10 долларов на росте курса своих электронных монет и сказал еще одну вещь:

- Я знаю, что по статистике в течение 5 лет 80% тех, кто играет на криптобиржах, в конечном итоге теряют все, но мне интересно — смогу ли я оказаться среди других 20%.

Впрочем, вскоре Сергей прекратил пытаться зарабатывать на продаже криптовалют, курс которых, на фоне растущего напряжения вокруг возможного вторжения РФ в Украину и возможного запрета в самой России, стал еще менее предсказуемым. Сейчас он просто следит за курсом купленных им "электронных монет".

По данным Министерства цифровой трансформации Украины ежесуточный оборот криптовалют в Украине составляет около 1 миллиарда гривен, а Верховная Рада приняла законопроект о легализации виртуальных активов еще в сентябре. Это позволит обкладывает будущие операции украинцев с криптовалютой налогами, ведь по данным сайта Triple A Украина одна из мировых лидеров по числу населения, вовлеченного в торговлю криптовалютами.