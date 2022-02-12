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Как насобирать на квартиру в Киеве: простые советы накопления

Автор
Анастасия Мирошник
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Сколько нужно копить для покупки жилья в Киеве
Сколько нужно копить для покупки жилья в Киеве

Обзавестись жильем в столице — мечта многих украинцев

Недвижимость в Киеве считается самой дорогой в Украине, сколько среднестатистическом киевлянину нужно откладывать денег для приобретения квартиры поделился сайт "Сегодня".

Сколько стоят квартиры в столице

По сравнению с другими городами Украины в Киеве цены на недвижимость намного выше.

OLX Недвижимость проанализировали цены на жилье, за однушку в Киеве придется заплатить около 54,6 долларов, двушка будет стоять свыше 75 тысяч долларов, а цена за трёшку варьируется от 110 тысяч долларов.

Следует отметить, что на вторичном рынке квартиры можно приобрести намного дешевле, их стоимость может быть меньше на 10, а то и 15 тысяч долларов. Но не стоит забывать, что внушительные сумы придётся заплатить за ремонт, нужно иметь в запасе ещё приблизительно 10 тысяч долларов.

Сколько нужно копить

Для того, чтобы определить, сколько нужно откладывать денег на покупку, нужно учесть некоторые факторы. Первое — какая у вас зарплата и сколько вы сможете выделить с неё денег для вложения в будущую недвижимость. Учитывая, что средняя зарплата по Киеву 15-20 тысяч в гривен, в месяц можно экономить 300 долларов, спустя год у вас сможет накопиться сума в 3,6 тысяч долларов. Также фактором, который влияет на скорость сбора средств является то, откладываете ли вы деньги сами, или жена/муж также принимает в этом участие. Если вы сами будете откладывать по 3,6 тысяч долларов в год, то нужные 50 тысяч на квартиру вы сможете собрать за 14 лет, в случае, если к вам присоединиться ваша вторая половинка, эту сумму вы сможете накопить за 7 лет.

Стоит учесть, что сумма зарплаты и стоимости жилья может меняться в течении этого времени, что может повлиять на скорость накопления нужной суммы. Но, если вы поставите себе цель откладывать определенную сумму денег ежемесячно, и будете исправно это делать, то время пролетит быстро, и вы и опомниться не успеете, как стали владельцем новенькой квартиры.

Полезные советы, которые помогут быстрее накопить деньги

  • Для того, чтобы мечта о собственной квартире стала реальностью, вам придётся отказаться от вредных привычек, таких как курение. В год курильщики тратят на сигареты больше 700 долларов, которые отлично бы дополнили капитал. Тратя по 50 гривен на пачку сигарет вы не замечаете, сколько денег уходит зря, а ведь их можно было бы отложить, и ваша сумма собралась бы намного быстрее.
  • Следует контролировать свои траты, не совершайте импульсивных покупок, если они составляют большую часть вашего месячного бюджета. Откажитесь от ненужных безделушек и в магазин отправляйтесь исключительно со списком покупок, дабы не накупить лишнего. Соблюдение этого простого правила поможет сэкономить вам приблизительно 27 тысяч гривен, которые равны почти 900 долларам.
  • На время откажитесь от посещения клубов и ресторанов, замените их на интересный досуг дома, в компании друзей, или на природе.
  • Если вы имеете автомобиль, во избежание лишних трат на топливо и техобслуживание, лучше откажитесь от него. Сумма, которую вы тратите за неделю пользования машиной, могла бы вам обеспечить месячный проезд в общественном транспорте.
  • Для людей, которые следят за своим здоровьем, полезным советом будет отказ от тренировок в тренажёрном зале. Хорошие тренировки вы сможете провести на открытых площадках, на природе, или у себя дома. Если все же желание посещать зал очень сильное, тогда советуем вам купить сразу годовой абонемент в спорт клуб, такая покупка намного выгоднее, чем оплата за каждое отдельное занятие.
  • Если у вас есть возможность, откажитесь от съёмного жилья и переберитесь на время к родителям или родственникам.

Ранее "Телеграф" писал о ситуации на рынке недвижимости в Украине.

Теги:
#Недвижимость #Киев #Квартира #Рынок недвижимости
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