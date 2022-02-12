Как насобирать на квартиру в Киеве: простые советы накопления

Обзавестись жильем в столице — мечта многих украинцев

Недвижимость в Киеве считается самой дорогой в Украине, сколько среднестатистическом киевлянину нужно откладывать денег для приобретения квартиры поделился сайт "Сегодня".

Сколько стоят квартиры в столице

По сравнению с другими городами Украины в Киеве цены на недвижимость намного выше.

OLX Недвижимость проанализировали цены на жилье, за однушку в Киеве придется заплатить около 54,6 долларов, двушка будет стоять свыше 75 тысяч долларов, а цена за трёшку варьируется от 110 тысяч долларов.

Следует отметить, что на вторичном рынке квартиры можно приобрести намного дешевле, их стоимость может быть меньше на 10, а то и 15 тысяч долларов. Но не стоит забывать, что внушительные сумы придётся заплатить за ремонт, нужно иметь в запасе ещё приблизительно 10 тысяч долларов.

Сколько нужно копить

Для того, чтобы определить, сколько нужно откладывать денег на покупку, нужно учесть некоторые факторы. Первое — какая у вас зарплата и сколько вы сможете выделить с неё денег для вложения в будущую недвижимость. Учитывая, что средняя зарплата по Киеву 15-20 тысяч в гривен, в месяц можно экономить 300 долларов, спустя год у вас сможет накопиться сума в 3,6 тысяч долларов. Также фактором, который влияет на скорость сбора средств является то, откладываете ли вы деньги сами, или жена/муж также принимает в этом участие. Если вы сами будете откладывать по 3,6 тысяч долларов в год, то нужные 50 тысяч на квартиру вы сможете собрать за 14 лет, в случае, если к вам присоединиться ваша вторая половинка, эту сумму вы сможете накопить за 7 лет.

Стоит учесть, что сумма зарплаты и стоимости жилья может меняться в течении этого времени, что может повлиять на скорость накопления нужной суммы. Но, если вы поставите себе цель откладывать определенную сумму денег ежемесячно, и будете исправно это делать, то время пролетит быстро, и вы и опомниться не успеете, как стали владельцем новенькой квартиры.

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Полезные советы, которые помогут быстрее накопить деньги

Для того, чтобы мечта о собственной квартире стала реальностью, вам придётся отказаться от вредных привычек, таких как курение. В год курильщики тратят на сигареты больше 700 долларов, которые отлично бы дополнили капитал. Тратя по 50 гривен на пачку сигарет вы не замечаете, сколько денег уходит зря, а ведь их можно было бы отложить, и ваша сумма собралась бы намного быстрее.

Следует контролировать свои траты, не совершайте импульсивных покупок, если они составляют большую часть вашего месячного бюджета. Откажитесь от ненужных безделушек и в магазин отправляйтесь исключительно со списком покупок, дабы не накупить лишнего. Соблюдение этого простого правила поможет сэкономить вам приблизительно 27 тысяч гривен, которые равны почти 900 долларам.

На время откажитесь от посещения клубов и ресторанов, замените их на интересный досуг дома, в компании друзей, или на природе.

Если вы имеете автомобиль, во избежание лишних трат на топливо и техобслуживание, лучше откажитесь от него. Сумма, которую вы тратите за неделю пользования машиной, могла бы вам обеспечить месячный проезд в общественном транспорте.

Для людей, которые следят за своим здоровьем, полезным советом будет отказ от тренировок в тренажёрном зале. Хорошие тренировки вы сможете провести на открытых площадках, на природе, или у себя дома. Если все же желание посещать зал очень сильное, тогда советуем вам купить сразу годовой абонемент в спорт клуб, такая покупка намного выгоднее, чем оплата за каждое отдельное занятие.

Если у вас есть возможность, откажитесь от съёмного жилья и переберитесь на время к родителям или родственникам.

Ранее "Телеграф" писал о ситуации на рынке недвижимости в Украине.