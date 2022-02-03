Покупать сейчас или подождать марта – что происходит на рынке новостроек в Киеве
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Эксперты советуют успеть купить жилье по более дешевой цене и советуют следить за курсом доллара
Несмотря на традиционное январское снижение спроса на рынке недвижимости, жилье в Украине продолжает дорожать.
Учредитель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий рассказал "Телеграфу", чего ждать на рынке новостроев столицы в феврале и как можно сэкономить на покупке жилья.
По его словам, на текущее состояние рынка влияет сразу несколько факторов:
- длительный период праздников и связанные с ним отпуска
- высокая вероятность внешней военной агрессии против Украины
- экономические последствия от внешнего напряжения
- новая волна пандемии
- сокращение платежеспособного спроса.
Все это привело к тому, что спрос на рынке первичного жилья Киева упал примерно на 20%; вместе с тем, все это отнюдь не способствует снижению цен. На последние, по словам эксперта, больше всего влияет рост себестоимости строительства.
"Большие компании, лидеры рынка осознают, что чисто "математическое" увеличение цен даже по объективной причине удорожания строительных материалов, что не связано с уровнем активности покупателей, может иметь негативные обратные последствия. Поэтому в ближайший месяц сохранится ценовая конъюнктура на первичном рынке жилья", - объясняет почему цены на жилье падать не будут Подвысоцкий.
Вместе с тем, по словам эксперта, многие застройщики могут дать клиентам скидки при покупке на условиях 100%-й оплаты жилья. Но в целом на рынке снижения цен в феврале ожидать не стоит.
Более того, возможен очередной скачок цен на жилье, при условии, если обменный курс упадет до 30 и более гривен за 1 доллар, что повлечет за собой скачкобразный рост цен на рынке недвижимости.
В целом, по мнению экспертов, в текущем году украинцам желательно обзаводиться жильем не позднее марта, пока не начался очередной цикл роста цен.
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