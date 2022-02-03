Покупать сейчас или подождать марта – что происходит на рынке новостроек в Киеве

Эксперты советуют успеть купить жилье по более дешевой цене и советуют следить за курсом доллара

Несмотря на традиционное январское снижение спроса на рынке недвижимости, жилье в Украине продолжает дорожать.

Учредитель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий рассказал "Телеграфу", чего ждать на рынке новостроев столицы в феврале и как можно сэкономить на покупке жилья.

По его словам, на текущее состояние рынка влияет сразу несколько факторов:

длительный период праздников и связанные с ним отпуска

высокая вероятность внешней военной агрессии против Украины

экономические последствия от внешнего напряжения

новая волна пандемии

сокращение платежеспособного спроса.

Все это привело к тому, что спрос на рынке первичного жилья Киева упал примерно на 20%; вместе с тем, все это отнюдь не способствует снижению цен. На последние, по словам эксперта, больше всего влияет рост себестоимости строительства.

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"Большие компании, лидеры рынка осознают, что чисто "математическое" увеличение цен даже по объективной причине удорожания строительных материалов, что не связано с уровнем активности покупателей, может иметь негативные обратные последствия. Поэтому в ближайший месяц сохранится ценовая конъюнктура на первичном рынке жилья", - объясняет почему цены на жилье падать не будут Подвысоцкий.

Вместе с тем, по словам эксперта, многие застройщики могут дать клиентам скидки при покупке на условиях 100%-й оплаты жилья. Но в целом на рынке снижения цен в феврале ожидать не стоит.

Более того, возможен очередной скачок цен на жилье, при условии, если обменный курс упадет до 30 и более гривен за 1 доллар, что повлечет за собой скачкобразный рост цен на рынке недвижимости.

В целом, по мнению экспертов, в текущем году украинцам желательно обзаводиться жильем не позднее марта, пока не начался очередной цикл роста цен.