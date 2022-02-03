Купувати зараз чи почекати березня – що відбувається на ринку новобудов у Києві

Експерти радять встигнути купити житло за дешевшою ціною та рекомендують стежити за курсом долара

Незважаючи на традиційне січневе зниження попиту на ринку нерухомості, житло в Україні продовжує дорожчати.

Засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький розповів "Телеграфу", чого чекати на ринку новобудов столиці у лютому і як можна заощадити на покупці житла.

За його словами, на поточний стан ринку впливає одразу кілька факторів:

тривалий період свят та пов’язані з ним відпустки

висока ймовірність зовнішньої військової агресії проти України

економічні наслідки від зовнішньої напруги

нова хвиля пандемії

скорочення платоспроможного попиту.

Все це призвело до того, що попит на ринку первинного житла Києва знизився приблизно на 20%; Разом з тим, це аж ніяк не сприяє зниженню цін. На останні, за словами експерта, найбільше впливає зростання собівартості будівництва.

Читайте також: Категорія Нерухомість 1200 доларів і вище: скільки українці платитимуть за квадратні метри у 2022 році Найпопулярнішим серед київських покупців буде житло в ергономічних будинках, збудованих з використанням сучасних технологій.

"Великі компанії, лідери ринку усвідомлюють, що чисто "математичне" збільшення цін навіть з об’єктивної причини подорожчання будівельних матеріалів, що не пов’язано з рівнем активності покупців, може мати негативні зворотні наслідки. Тому найближчого місяця збережеться цінова кон’юнктура на первинному ринку житла", — пояснює чому ціни на житло не падатимуть Підвисоцький.

Водночас за словами експерта, багато забудовників можуть надати клієнтам знижки при покупці на умовах 100% оплати житла. Але загалом на ринку зниження цін у лютому очікувати не варто.

Мало того, можливий черговий стрибок цін на житло, за умови, якщо обмінний курс впаде до 30 і більше гривень за 1 долар, що спричинить стрибкоподібне зростання цін на ринку нерухомості.

Загалом, на думку експертів, поточного року українцям бажано обзаводитися житлом не пізніше березня, доки не розпочався черговий цикл зростання цін.