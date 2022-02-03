Купувати зараз чи почекати березня – що відбувається на ринку новобудов у Києві
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 110
Експерти радять встигнути купити житло за дешевшою ціною та рекомендують стежити за курсом долара
Незважаючи на традиційне січневе зниження попиту на ринку нерухомості, житло в Україні продовжує дорожчати.
Засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький розповів "Телеграфу", чого чекати на ринку новобудов столиці у лютому і як можна заощадити на покупці житла.
За його словами, на поточний стан ринку впливає одразу кілька факторів:
- тривалий період свят та пов’язані з ним відпустки
- висока ймовірність зовнішньої військової агресії проти України
- економічні наслідки від зовнішньої напруги
- нова хвиля пандемії
- скорочення платоспроможного попиту.
Все це призвело до того, що попит на ринку первинного житла Києва знизився приблизно на 20%; Разом з тим, це аж ніяк не сприяє зниженню цін. На останні, за словами експерта, найбільше впливає зростання собівартості будівництва.
"Великі компанії, лідери ринку усвідомлюють, що чисто "математичне" збільшення цін навіть з об’єктивної причини подорожчання будівельних матеріалів, що не пов’язано з рівнем активності покупців, може мати негативні зворотні наслідки. Тому найближчого місяця збережеться цінова кон’юнктура на первинному ринку житла", — пояснює чому ціни на житло не падатимуть Підвисоцький.
Водночас за словами експерта, багато забудовників можуть надати клієнтам знижки при покупці на умовах 100% оплати житла. Але загалом на ринку зниження цін у лютому очікувати не варто.
Мало того, можливий черговий стрибок цін на житло, за умови, якщо обмінний курс впаде до 30 і більше гривень за 1 долар, що спричинить стрибкоподібне зростання цін на ринку нерухомості.
Загалом, на думку експертів, поточного року українцям бажано обзаводитися житлом не пізніше березня, доки не розпочався черговий цикл зростання цін.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-