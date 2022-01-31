Житло дорожчає через агресію Росії та змови: як збити ціну при покупці

Ринок житла зазнає зростання цін і ця тенденція триватиме ще кілька місяців. Але купити недорого житло можна і зараз, якщо вміти

Тривожні новини про можливий напад Російської Федерації на Україну мали серйозний вплив на вітчизняну економіку, зокрема, "просадили" курс гривні. Своєю чергою курс національної валюти та інформаційний порядок денний позначилися на стані ринку нерухомості в Україні, що може вилитися у два сценарії.

"Телеграф" дізнавався у фахівців ринку, що відбувається з нерухомістю в Україні та чи варто купувати житло.

Змова забудовників або російська агресія — що веде до зростання цін

За словами Володимира Семенцова, співзасновника і керівного партнера компанії INSPI Development, зазвичай спокійний для ринку нерухомості січень перестав бути таким через побоювання російської агресії.

"Цього року суто сезонний фактор збігся з поки що "інформаційною" агресією РФ і пов’язаним з нею станом невизначеності та суспільної стурбованості. Водночас і курс гривні "відреагував" на суспільний та економічний неспокій. Ще варто додати нову хвилю пандемії, яка хоч і не призвела до нового локдауну, але разом з іншими факторами також впливає на активність покупців. Іншими словами, на ринок житла впливає певна невизначеність в економічній, політичній та пандемічній ситуації в країні, що гальмує активність покупців", — говорить про стан на ринку експерт.

У результаті це вилилося в деяке падіння попиту з боку покупців. Так, зниження попиту в січні виявилося сильнішим за традиційне "сезонне " на 10-20% Разом з тим і серйозної кризи на ринку немає.

"Житло люди не кидають, з міст не біжать, угоди укладаються", — наголошує на стабільній ситуації на ринку Володимир Семенцов.

Столичні рієлтори зазначають — останні новини впливають на ринок, але не дуже.

"Люди не знають, що таке війна і тому не побоюються, хоча легка паніка в деяких все ж таки є. Але куди більше покупців хвилює зростання цін, яке у 2021 році було особливо великим. Наприклад, 3-кімнатна квартира в столиці у 2017 році коштувала 75 тисяч доларів, зараз це 110 тисяч. У січні зростання цін було, але поки що зовсім незначне", — каже київський рієлтор Олена.

Головну причину подорожчання житла експерт із нерухомості Михайло Артюхов бачить у змові забудовників.

"Своїм законопроєктом 5600 із пропозицією ввести ПДВ для новобудов, держава дала зрозуміти забудовникам, що їм краще об’єднуватися, що вони успішно і роблять. Своє об’єднання забудовники використовують для підвищення цін на первинному ринку, де ціни зросли за кілька місяців на 40%. При цьому ніяких економічних передумов до зростання цін немає, лише бажання забудовників заробити якомога більше на паніці з агресією РФ і курсом долара, а також розорити дрібні будівельні фірми», — вважає співрозмовник «Телеграфа».

Торгуватися, брати зараз на вторинному ринку або почекати

За словами Володимира Семенцова, подальша ситуація на ринку житла залежатиме від зовнішньо- та внутрішньополітичних подій. У разі оптимістичного сценарію – зниження небезпеки вторгнення, стабілізації курсу гривні, вже в березні може зрости попит, що поки впав, а зростання цін складе до 2% на вторинному і до 3% на первинному сегментах ринку.

На думку Михайла Артюхова кризова ситуація на ринку може затягтися до пів року і навіть більше.

"Забудовники, що уклали картельну змову, не захочуть відступати та знижувати ціни на первинному ринку, будуть готові зазнавати деяких збитків у зв’язку з падінням попиту. Як довго це буде продовжуватися, спрогнозувати складно — одні фірми готові терпіти місяць, інші — рік. Я думаю, зростання цін на первинку триватиме ще до пів року. Після цього, найімовірніше, ціни стабілізуються", — вважає експерт.

Водночас як вважає Михайло Артюхов, необов’язково чекати стабілізації ринку, щоб купити собі житло.

"Навіть ті, хто не може дозволити собі купівлю житла за заявленими цінами, може спробувати домовитися про зниження цін із забудовником. Зрештою багато забудовників віддадуть перевагу віддати житло зараз трохи дешевше, ніж чекати, поки їх, можливо, куплять дорожче пізніше. У цьому разі знадобиться допомога грамотного рієлтора, який знає, як домогтися для покупця найкращих умов. Ще однією альтернативою буде покупка житла на вторинному ринку", — радить експерт.

За прогнозами експертів, у 2022 році за квадратний метр житла у столиці доведеться викласти від 1200 доларів, а найбільш сприятливим часом для покупки експерти називають лютий-березень.