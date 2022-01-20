1200 доларів і вище: скільки українці платитимуть за квадратні метри у 2022 році

Найпопулярнішим серед київських покупців буде житло в ергономічних будинках, збудованих з використанням сучасних технологій.

Українські ріелтори прогнозують, що основними покупцями житла в новому році будуть молоді люди, які добре заробляють, орієнтовані на комфортне для себе житло за містом, з близькими їм за способом життя людьми.

"Телеграф" продовжує вивчати ситуацію з нерухомістю в Україні та цього разу з’ясував, які ціни на "квадратні метри" переважатимуть у столиці у першому півріччі 2022 року.

Як розповів засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький, найпопулярнішою ціновою категорією для приблизно 40% покупців на первинному ринку Києва буде житло вартістю 1,2-1,5 тис. дол за квадратний метр.

Приблизно 30-35% покупців будуть готові купувати житло по 1,5 тис. доларів за 1 "квадрат", 20% можуть дозволити собі заплатити до 2 тис. доларів і лише 5-10% киян цікавитиме житло за ціною понад 3 тис. дол.

При цьому 65% покупців намагатимуться купити житло в ергономічних, побудованих з використанням сучасних технологій, будинках невеликої поверховості з планувальними рішеннями, завдяки яким "кожний метр площі має бути корисним".

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Приблизно 20% покупців цікавитимуться житлом у форматі таунхаусів та дуплексів, 15% інвесторів зацікавлені у придбанні садиб (приватних будинків) площею від 150 до 250 квадратних метрів та із земельною ділянкою в 10-15 "соток". При цьому для всіх груп покупців важливим стане інфраструктура, що створюється, рекреація (озера, луки, ліси), сучасна архітектура, використання інноваційних технологій у будівництві.

"Загалом, у 2022-2025 роках понад 70% покупців житла на первинному ринку цікавитимуться придбанням житла у масштабних житлових проектах, створених у концепції нових міст. Покупцям не потрібні просто квадратні метри, їм важливо знайти свій простір для комфортного життя у місті поряд з дикою природою", — наголосив Михайло Підвисоцький.

За словами експерта, найближчими роками забудовники все більше приділятимуть увазі реалізації проектів "нових міст", покликаних задовольнити максимум потреб сучасної людини: від комфортного життя, де все під рукою, до приємного довкілля.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли українцям, коли краще купувати житло до його чергового подорожчання.