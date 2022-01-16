В Україні дорожчають навіть "хрущовки": що відбувається на ринку нерухомості

У ціні піднялися і новобудови бізнес-класу, за квадратний метр яких доведеться викласти кілька тисяч доларів

У третьому кварталі 2021 року Україна продемонструвала значний приріст цін на нерухомість. Серед пріоритетів на ринку житла — не тільки сучасні квартири в нових житлових масивах, але навіть "хрущовки" та "сталінки".

"Телеграф", посилаючись на інформацію "Укрінформу", розповість, якою є ситуація з вартістю квартир і будинків.

Загальна картина

Варто зазначити, що згідно з рейтингом Global House Price Index Україна знаходиться на 24 місці серед європейських країн щодо показника подорожчання житла. Аналіз проводився у період третього кварталу 2021 року. Найшвидше ціна на нерухомість зростала в перші два літні місяці, а потім у вересні.

Середній показник підвищення цін в Україні становить 11%. Общесвітові цифри значно менші — лише 4,8%.

Проте багато інших розвинених країн обігнали Україну у швидкості подорожчання житла. Так, лише у Туреччині нерухомість за 2021 рік здорожчала на 35%.

Вторинний ринок

Найбільш популярними представниками "вторинки", як не дивно, є "хрущовки", "сталінки" та інше житло, зведене в період з 1980 до 1990 року. Цікаво, що навіть мінімальна кількість зручностей не заважає такій нерухомості швидко набирати ціну.

Варто зазначити, що в столиці квартири "вторинки" практично ніколи не коштують дешевше за 100 тис. доларів. І це — однокімнатна.

Зараз у Києві вартість квадратного метра на вторинному ринку нерухомості трохи підвищилася — до 988 доларів/кв. метр.

В середньому по Україні люди пропонують придбати "вторинне" житло за такими цінами (квадратний метр):

однокімнатна квартира — 1000 доларів;

двокімнатна — 920 доларів;

трикімнатна — 970 доларів;

чотирикімнатні (взято приклад найдорожчих) — > 1300 доларів.

Низька вартість "двушок" пов’язана з тим, що найчастіше на ринку пропонують купити подібну квартиру у "хрущовці".

Прогнози на майбутнє

"Вторинка". Згідно з прогнозами фахівців, вже найближчим часом очікується зниження цін у цьому секторі нерухомості. Все тому, що багато продавців зняли з продажу пропоноване житло, побоюючись погіршення економічної ситуації в Україні. Натомість деякі заповзятливі люди сподівалися на загальне подорожчання нерухомості.

Але ситуація така, що зі зниженням попиту на квартири пропозиція щодо купівлі "вторинки" підвищиться. Отже, людям доведеться трохи "збити" ціну, щоб не програти конкурентну боротьбу.

"Первинка". На цій частині ринку варто чекати на невелике подорожчання в перші пів року 2022-го. Вважається, що ціни "скакнуть" через підвищення вартості будівельних матеріалів.

На думку експерта ринку нерухомості Олексія Коваля, також на збільшення вартості квадратного метра "первинки" впливає підвищений попит на якісне житло та різні нові законодавчі норми.

Нагадаємо, раніше фахівець Михайло Підвисоцький у прогнозі "Телеграфу" пояснив, хто у 2022 році найбільше може розраховувати на придбання квартири. На його думку, найбільш схильні до купівлі нового житла люди, які вже є власниками власної нерухомості.

Також ми писали про те, скільки українців користується послугами іпотечних платежів для придбання житла та який відсоток тих, хто не надто схильний довіряти подібному методу.