В Украине дорожают даже "хрущевки": что происходит на рынке недвижимости

В цене поднялись и новострои бизнес-класса, за квадратный метр которых придется выложить несколько тысяч долларов

В третьем квартале 2021 года Украина продемонстрировала значительный прирост цен на недвижимость. Среди приоритетов на рынке жилья — не только современные квартиры в новых жилмассивах, но даже "хрущевки" и "сталинки".

"Телеграф", ссылаясь на информацию "Укринформа", расскажет, какой сейчас является ситуация со стоимостью квартир и домов.

Общая картина

Стоит отметить, что согласно рейтингу Global House Price Index, Украина находится на 24 месте среди европейских стран относительно показателя подорожания жилья. Анализ проводился за период третьего квартала 2021 года. Быстрее всего стоимость на недвижимость росла в первые два летние месяца, а затем в сентябре.

Средний показатель повышения цен в Украине — 11%. Общимировые цифры куда меньше — лишь 4,8%.

Однако многие другие развитые страны обогнали Украину в быстроте подорожания жилья. Так, только в Турции недвижимость за 2021 год подорожала на 35%.

Вторичный рынок

Наиболее популярными представителями "вторички", как ни странно, являются "хрущевки", "сталинки" и другое жилье, возведенное в период с 1980 по 1990 года. Интересно, что даже минимальное количество удобств не мешает такой недвижимости стремительно набирать цену.

Стоит отметить, что в столице квартиры "вторички" практически никогда не стоят дешевле 100 тыс. долларов. И это — однокомнатная.

Сейчас в Киеве стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости немного повысилась — до 988 долларов/кв. метр.

В среднем по Украине люди предлагают приобрести "вторичное" жилье за такими ценами (квадратный метр):

однокомнатная квартира — 1000 долларов;

двухкомнатная — 920 долларов;

трехкомнатная — 970 долларов;

четырехкомнатные (взят пример самых дорогих) — >1300 долларов.

Низкая стоимость "двушек" связана с тем, что чаще всего на рынке предлагают купить подобную квартиру в "хрущевке".

Прогнозы на будущее

"Вторичка". Согласно прогнозам специалистов, уже в ближайшее время можно ожидать снижения цен в этом секторе недвижимости. Все потому, что многие продавцы сняли с продажи предлагаемое жилье, опасаясь ухудшения экономической ситуации в Украине. Вместе с этим некоторые предприимчивые люди надеялись на общее подорожание недвижимости.

Но ситуация такова, что со снижением спроса на квартиры предложение насчет покупки "вторички" повысится. Следовательно, людям придется слегка "сбить" цену, чтобы не проиграть конкурентную борьбу.

"Первичка". На этой части рынка стоит ждать небольшого подорожания в первые полгода 2022-го. Считается, что цены "скакнут" из-за повышения стоимости на строительные материалы.

По мнению эксперта рынка недвижимости Алексея Коваля, также на увеличение стоимости квадратного метра "первички" влияет повышенный спрос на качественное жилье и различные новые законодательные нормы.

Напомним, ранее специалист Михаил Подвысоцкий в прогнозе "Телеграфу" объяснил, кто в 2022 году наиболее может рассчитывать на приобретение квартиры. По его мнению, наиболее склонны к покупке нового жилья те люди, которые уже являются владельцами собственной недвижимости.

Также мы писали о том, сколько украинцев пользуется услугами ипотечных платежей для приобретения жилья и каков процент тех, кто не слишком склонен доверять подобному методу.