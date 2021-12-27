В чем отличие советских хрущевок и панелек от жилья в США: блогер наглядно объяснил разницу (фото)

Блогер сравнил несравнимое и показал, как выглядело жилье в СССР и жилье в США.

Фанаты СССР часто любят вспоминать, что мол в те времена гражданам раздавали "бесплатные" квартиры. При этом они забывают указать, что бесплатным это жилье не было, просто им не доплачивали около 90% зарплаты. Именно эти деньги и уходили на нужды государства, и из которых финансировалось строительство этих домов.

Об этом напоминает белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге.

Он решил сравнить типовое жилье в СССР с жильем в США.

"До пятидесятых-шестидесятых годов городское население великого сталинского СССР жило главным образом в деревянных бараках, а также в перенаселённых коммуналках, сделанных в домах царской эпохи", — написал он, добавив, что отдельным счастливчикам везло больше и они получали дома в "сталинках", где было такое чудо как отдельная ванная комната и кухня.

Массовое жилье начали строить лишь при Хрущеве, которые блогер сравнивает с "кукольным домиком".

Типичная хрущевка

"Если в царских домах площадь в 40 метров занимала одна гостиная, то теперь на ней вмещалась отдельная квартира с ванной и кухней, тёмненькими комнатушками, низенькими потолками и тёщей с тестем, что приехали в город из деревни", — пишет он.

В семидесятых им на смену пришли дома брежневской эпохи, которые от "хрущевок" отличались лишь более толстыми стенами и большей этажностью.

Жилье брежневской эпохи

Именно в таких домах и выросло большинство людей, которые застали советское время. Хоть в СССР "трешка" считалась роскошью, поскольку большинству приходилось жить в "однушках" или "двушках", по мировым меркам такое жилье является весьма убогим.

Как отмечает Мирович, увидеть убогость такого жилья типичный житель Союза не мог, поскольку ему не было с чем сравнивать. В таких домах жили все знакомые, а доступа к мировым СМИ у них не было.

Вместе с тем он отмечает, что подобные жилмассивы пытались строить и в США. Притом на 20 лет раньше, чем в СССР.

Так в 1965 году в Миссури было завершено строительство квартала "Прюитт-Игоу", который очень напоминает типичные дома в СССР 70-х годов. Впрочем, простоял он там недолго.

Поскольку местные жители зарабатывали намного больше типичного советского работяги, то большинству из них удалось быстро накопить нужную сумму денег и переехать из тесного муравейника. Это привело к тому, что уже к концу 60-х квартал превратился в гетто с разгулом преступности и низким уровнем жизни.

В отличие от СССР средний класс в США мог себя обеспечить хорошими автомобилями

В 1972 году квартал был снесен.

Типовое жилье в США же представляет собой двух или трехэтажный дом с множеством комнат на отдельном земельном участке. При том, в нем отдельная комната предусмотрена для каждого члена семьи.

Типовое жилье в США

"Как правило, в типовом американском доме несколько санузлов, минимум два — по одному на каждом этаже. В современных домах отдельный санузел (а также отдельная кладовая и гардеробная) пристраивается вообще к каждой жилой комнате (спальне) в доме. Добавьте ко всему этому ещё собственный участок, на котором часто есть ещё отдельные постройки, вроде гаража на 2-3 машины, отдельно стоящую мастерскую, барбекю-зону и тому подобное", — подытожил Мирович.

В таком доме найдется комната для каждого члена семьи

Естественно сравнивать советское жилье для среднего класса с американским нет смысла. Да и к тому же стоит напомнить, что многим жителям уже несуществующей "сверхдержавы" приходилось по несколько лет стоять в очередях, чтобы получить ту самую ячейку в муравейнике, где им предстояло прожить всю жизнь.