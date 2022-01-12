Укр

Украинцам предлагают новый способ заработка на недвижимости: в чем суть

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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На недвижимости можно заработать, не только купив квартиру Новость обновлена 12 января 2022, 18:07
На недвижимости можно заработать, не только купив квартиру

Украинцам предлагают вкладываться в новый бизнес на недвижимости

В минувшем 2021 году украинский рынок недвижимости пережил непростые времена – сперва резкий рост цен на 30%, а затем, с осени, падение спроса на жилье. Риелторы рассказали "Телеграфу" об альтернативном варианте заработка на рынке недвижимости, на который прошлогодняя ситуация с ценами никак не повлияла.

Инвестиции не только в квартиры

Поскольку половина всех сделок с жильем относятся к так называемым "инвестиционным" (когда покупателями выступают люди, желающие выгодно вложить свободные средства), риелторы рекомендуют присмотреться к новым способам инвестиций в недвижимость.

Так, весьма перспективным в стране считается сегмент строительства доходных домов с сервисными апартаментами для будущей сдачи в наем.

По словам управляющего партнера компании INSPI Development Владимира Семенцова, подобные проекты могут стать все более популярными не только в столице, но и в крупных областных центрах вроде Харькова, Днепра, Одессы.

При этом есть перспективы как городах с удобными условиями для бизнеса вроде Винницы, Житомира, так и в городах с высоким туристическим потенциалом.

Сколько можно заработать

В целом, по словам эксперта, доходный дом на 100-150 сервисных апартаментов с соответствующей инфраструктурой в виде кафе, фитнес-центров, магазинов, небольших торговых центров обойдется минимум в 6-8 миллионов долларов, что на 30% дороже среднего жилого комплекса.

В результате все больше застройщиков стараются привлекать для строительства доходных домов средства частных инвесторов.

"Последним такие инвестиции выгодны тем, что доход можно получать на постоянной основе после ввода в эксплуатацию и прибыльность инвестиций может составить до 10-12% в год. Окупаемость же всего проекта для застройщика составляет 7-10 лет", — подчеркивает эксперт.

В целом, как утверждает Владимир Семенцов, в ближайшие 2-3 года рынок доходных домов в Украине может вырасти примерно на 50%. При этом до 25% инвестиций на рынке могут поступать от частных инвесторов, тем самым создав альтернативу инвестициям в первичный сегмент рынка жилья.

Как ранее писал "Телеграф", чаще всего в Украине новые квартиры покупают представители некоторых, наиболее высокооплачиваемых профессий, а саму покупку эксперты советуют проводить не позднее марта.

Теги:
#Недвижимость #Жилье #Риелторы
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