Когда выгоднее всего покупать квартиру в 2022 году: мнение экспертов

Квадратные метры начнут дорожать в середине весны

В Украине за 2022 год цены на недвижимость точно вырастут, особенно это коснется "вторичного" рынка.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" озвучил президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита.

По его словам самым удачным временем для инвестиций является зима, поскольку в это время спрос на рынке недвижимости немного угасают и цены растут не так сильно. Эксперт говорит, что за зиму жилые комплексы комфорт-класса изменятся в цене на 5-7%, а остальные виды недвижимости в цене не прибавят вовсе.

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В то же время, как сообщили эксперты по недвижимости изданию KP.UA, в 2022 году подорожание жилья продолжится, но оно будет не таким значительным. По их мнению, до марта цены на квартиры будут повышаться постепенно, а уже с середины весны повышение будет более стремительным.

Прогноз Ассоциации риелторов Украины гласит о том, что цены на первичном рынке в крупнейших городах Украины будут стабильны с января по март 2022 года. А связано это со значительным падением спроса на недвижимость, который тянется с сентября 2021 года. А вот с апреля ситуация с ценами начнет меняться.

"В период с апреля по июнь включительно стоимость кв. м на первичном рынке Киева, Львова и Одессы может увеличиться в среднем на 7%, а в Харькове и Днепре подорожание кв. м составит около 5%", — отметил Юрий Пита.

В то же время, отмечает эксперт, цены на недвижимость будут зависеть сразу от нескольких факторов, в числе которых эффективности законодательства, регулирующего строительство жилья, роста платежеспособного спроса и эпидемической ситуации в стране. Однако, в ближайшее полугодие кризисных явлений на рынке недвижимости не прогнозируется.

Ранее "Телеграф" сообщал, что карантин сказался на рынке не движимости, начав диктовать свои правила и меняя цены на покупку и аренду жилья в Украине, однако на этом явлении можно хорошо заработать.