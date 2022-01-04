Коли найвигідніше купувати квартиру у 2022 році: думка експертів

Квадратні метри почнуть дорожчати в середині весни

В Україні за 2022 рік ціни на нерухомість точно зростуть, особливо це торкнеться "вторинного" ринку.

Такий прогноз у коментарі "Телеграфу" озвучив президент Асоціації рієлторів України Юрій Піта.

За його словами, найвдалішим часом для інвестицій є зима, оскільки в цей час попит на ринку нерухомості трохи згасає і ціни ростуть не так сильно. Експерт каже, що за зиму житлові комплекси комфорт-класу зміняться у ціні на 5-7%, а решта нерухомості в ціні не додасть зовсім.

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Водночас, як повідомили експерти з нерухомості виданню KP.UA, у 2022 році подорожчання житла продовжиться, але воно буде не таким значним. На їхню думку, до березня ціни на квартири підвищуватимуться поступово, а вже з середини весни підвищення буде стрімкішим.

Прогноз Асоціації рієлторів України говорить про те, що ціни на первинному ринку в найбільших містах України будуть стабільними з січня по березень 2022 року. А пов’язано це зі значним падінням попиту на нерухомість, який триває з вересня 2021 року. А ось із квітня ситуація із цінами почне змінюватися.

"У період з квітня по червень включно вартість кв. м на первинному ринку Києва, Львова та Одеси може збільшитися в середньому на 7%, а у Харкові та Дніпрі подорожчання кв. м становитиме близько 5%", — зазначив Юрій Піта.

Разом з тим, зазначає експерт, ціни на нерухомість залежатимуть відразу від кількох факторів, серед яких ефективність законодавства, що регулює будівництво житла, зростання платоспроможного попиту та епідемічної ситуації в країні. Проте, у найближче півріччя кризових явищ на ринку нерухомості не прогнозується.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що карантин позначився на ринку нерухомості, почавши диктувати свої правила і змінюючи ціни на купівлю та оренду житла в Україні, проте на цьому явищі можна добре заробити.