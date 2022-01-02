Чому житло найкраще купувати взимку: відповідь спеціаліста

Перше помітне подорожчання ринку нерухомості відбудеться наприкінці весни

До середини весни 2022 року в Україні спостерігатиметься незначне падіння попиту на різну нерухомість. Саме тому охочим купити своє житло краще поквапитися та вибрати підходящий будинок/квартиру.

Прогнозами щодо змін на ринку нерухомості протягом найближчих кількох місяців "Телеграф" поцікавився у президента Асоціації рієлторів України Юрія Пити.

За його словами, протягом зими та першого весняного місяця може подорожчати лише близько 15% житлових комплексів комфорт-класу. Вартість житла в таких районах збільшиться на 5-7% від нинішньої. Інші сегменти ринку повинні залишитися без змін.

Проте вже із квітня очікується подорожчання квадратного метра площі для житла у великих українських містах. Юрій Піта прогнозує, що у Дніпрі та Харкові ціна зросте мінімум на 5%. А ось покупцям у столиці, Одесі та Львові доведеться розщедритися трохи більше – тут ціни збільшаться вже на 7%.

На вторинному ринку житло може подорожчати ще на 5%, але вже за підсумками перших шести місяців 2022 року. На це, зрозуміло, мають благотворно вплинути соціально-економічні умови у державі. Якщо такі складуться, то, на думку засновника Concept Group Михайла Підвисоцького, подорожчати може і "первинка" — на 10-15%.

Докладніше про ймовірні зміни на ринку нерухомості України у 2022 році ви можете прочитати у нашому ексклюзивному матеріалі: "Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які купують житло у 2022 році".