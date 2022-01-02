Укр

Почему жилье лучше покупать зимой: ответ специалиста

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
166
Раньше всех вырастет в цене квартиры в жилкомплексах комфорт-класса Новость обновлена 02 января 2022, 18:05
Раньше всех вырастет в цене квартиры в жилкомплексах комфорт-класса

Первое заметное подорожание на рынке недвижимости произойдет в конце весны

До середины весны 2022 года в Украине будет наблюдаться небольшое падение спроса на различную недвижимость. Именно поэтому желающим купить свое жилье лучше поторопиться и выбрать подходящий дом/квартиру.

Прогнозами насчет изменений на рынке недвижимости в ближайшие несколько месяцев "Телеграф" поинтересовался у президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы.

По его словам, в течении зимы и первого весеннего месяца может подорожать лишь около 15% жилых комплексов комфорт-класса. Стоимость жилья в таких районах будет колебаться в районе увеличения на 5-7% от нынешней. Остальные же сегменты рынка должны остаться без изменений.

Однако уже начиная с апреля можно ожидать подорожание квадратного метра площади для жилья в крупных украинских городах. Юрий Пита прогнозирует, что в Днепре и Харькове цена повысится минимум на 5%. А вот покупателям в столице, Одессе и Львове придется раскошелиться чуть больше — здесь цены увеличатся уже на 7%.

На вторичном рынке жилье может подорожать еще на 5% — но уже по итогам первых шести месяцев 2022 года. На это, разумеется, должны благотворно повлиять социально-экономически условия в государстве. Если таковы сложатся, то, по мнению основателя Concept Group Михаила Подвысоцкого, то подорожать может и "первичка" — на 10-15%.

Более подробно об вероятных изменениях на рынке недвижимости Украины в 2022 году вы можете прочесть в нашем эксклюзивном материале: "Покупать, но не позднее марта: о чем следует знать украинцам, приобретающим жилье в 2022 году".

Теги:
#Недвижимость #Эксперт #Квартира #Жилье #Юрий Пита
Украина работает над получением безвиза
Украина
Известны условия для безвиза Украины с США: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина работает над получением безвиза
Известны условия для безвиза Украины с США: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский уверен: нашему обществу нужны перемены
Зеленский назвал топ-7 событий, которые ждут украинцев в "решающем" 2022 году
Дата публикации
Категория
Парня ранили во время обострения 27 декабря
На Донбассе пророссийский снайпер застрелил 20-летнего украинца: подробности и фото
Дата публикации
Категория
В убийстве подозревают его соседей по дому
В Польше на новогодней вечеринке убили украинца: задержали 12 человек
Дата публикации
Категория
Красота и криминал из 90-х: как сложилась судьба "Мисс Украина-93", чьего мужа убили в Харькове 8 лет назад
Красота и криминал из 90-х: как сложилась судьба "Мисс Украина-93", чьего мужа убили в Харькове 8 лет назад