Почему жилье лучше покупать зимой: ответ специалиста

Первое заметное подорожание на рынке недвижимости произойдет в конце весны

До середины весны 2022 года в Украине будет наблюдаться небольшое падение спроса на различную недвижимость. Именно поэтому желающим купить свое жилье лучше поторопиться и выбрать подходящий дом/квартиру.

Прогнозами насчет изменений на рынке недвижимости в ближайшие несколько месяцев "Телеграф" поинтересовался у президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы.

По его словам, в течении зимы и первого весеннего месяца может подорожать лишь около 15% жилых комплексов комфорт-класса. Стоимость жилья в таких районах будет колебаться в районе увеличения на 5-7% от нынешней. Остальные же сегменты рынка должны остаться без изменений.

Однако уже начиная с апреля можно ожидать подорожание квадратного метра площади для жилья в крупных украинских городах. Юрий Пита прогнозирует, что в Днепре и Харькове цена повысится минимум на 5%. А вот покупателям в столице, Одессе и Львове придется раскошелиться чуть больше — здесь цены увеличатся уже на 7%.

На вторичном рынке жилье может подорожать еще на 5% — но уже по итогам первых шести месяцев 2022 года. На это, разумеется, должны благотворно повлиять социально-экономически условия в государстве. Если таковы сложатся, то, по мнению основателя Concept Group Михаила Подвысоцкого, то подорожать может и "первичка" — на 10-15%.

Более подробно об вероятных изменениях на рынке недвижимости Украины в 2022 году вы можете прочесть в нашем эксклюзивном материале: "Покупать, но не позднее марта: о чем следует знать украинцам, приобретающим жилье в 2022 году".