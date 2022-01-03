Встигніть купити: ріелтори озвучили терміни подорожчання нерухомості в Україні

До кінця зими подорожчає лише 15% житлових комплексів по всій країні, вважає фахівець

Придбання власного житла — чудова ідея, коли на подібну покупку вистачає фінансів. Однак варто знати, що найбільш вигідним часом для угод з нерухомості є зима і початок весни.

Про причини такої закономірності "Телеграф" дізнавався у президента Асоціації рієлторыв України Юрія Піти.

Як пояснив експерт, протягом року ціни на нерухомість невблаганно повзуть нагору. Особливо це стосується "вторинного" ринку, якщо дорожчає "первинка" — продавці житла просто хочуть "підтягнути" одну вартість до іншої.

При цьому на зиму ентузіазм на ринку нерухомості трохи згасає. Так буде й цього року, запевняє Юрій Піта.

За його прогнозами, щонайбільше 15% житлових комплексів комфорт-класу подорожчають до початку березня. Вартість зміниться лише на 5-7%. Інші види нерухомості повинні залишитися без змін.

Проте вже починаючи з квітня (і до червня) українцям не слід розраховувати на зниження цін. Навпаки, квартири та будинки лише дорожчатимуть. При цьому нерухомість у Дніпрі та Харкові стане дорожчою на 5%, а ось у столиці, Львові та Одесі — на всі 7%. Зазначається, що таке підвищення торкнеться вартості одного квадратного метра площі.

Також, за словами Юрія Пити, після закінчення перших шести місяців 2022 року частина нерухомості на "вторинці" може ще подорожчати на 5%.

Зазначимо, що із 2020 року ситуація на ринку житла кардинально змінилася. Квартири та будинки подорожчали в середньому на 40%. "Телеграф" розбирався разом із фахівцями, що ж з українською нерухомістю буде далі і скільки коштуватиме покупка "свого кутка".