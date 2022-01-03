Успейте купить: риэлторы озвучили сроки подорожания недвижимости в Украине

До конца зимы подорожает лишь 15% жилкомплексов по всей стране, считает специалист

Приобретение собственного жилья — отличная идея, когда на подобную покупку хватает финансов. Однако стоит знать, что наиболее выгодным временем для сделок по недвижимости является зима и самое начало весны.

О причинах такой закономерности "Телеграф" узнавал у президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы.

Как объяснил эксперт, на протяжении года цены на недвижимость неумолимо ползут вверх. Особенно это касается "вторичного" рынка, если дорожает "первичка" — продавцы жилья просто хотят "подтянуть" одну стоимость к другой.

При этом на зиму энтузиазм на рынке недвижимости немного угасает. Так будет и в этом году, уверяет Юрий Пита.

По его прогнозам, максимум 15% жилых комплексов комфорт-класса подорожают до начала марта. Стоимость изменится лишь на 5-7%. Остальные же виды недвижимости должны остаться без изменений.

Однако уже начиная с апреля (и вплоть до июня) украинцам не следует рассчитывать на снижение цен. Наоборот, квартиры и дома будут лишь дорожать. При этом недвижимость в Днепре и Харькове станет дороже на 5%, а вот в столице, Львове и Одессе — на все 7%. Отмечается, что такое повышение затронет стоимость одного квадратного метра площади.

Также, по словам Юрия Питы, по истечению первых шести месяцев 2022 года часть недвижимости на "вторичке" может еще подорожать на 5%.

Отметим, что с 2020 года ситуация на рынке жилья кардинально изменилась. Квартиры и дома подорожали в среднем на 40%. "Телеграф" разбирался вместе со специалистами, что же с украинской недвижимостью будет дальше и во сколько обойдется покупка "своего угла".