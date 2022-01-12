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Українцям пропонують новий спосіб заробітку на нерухомості: у чому суть

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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На нерухомості можна заробити, не лише купивши квартиру Новина оновлена 12 січня 2022, 18:07
На нерухомості можна заробити, не лише купивши квартиру

Українцям пропонують вкладатися у новий бізнес на нерухомості

Минулого 2021 року український ринок нерухомості пережив непрості часи – спочатку різке зростання цін на 30%, а потім, з осені, падіння попиту на житло. Ріелтори розповіли "Телеграфу" про альтернативний варіант заробітку на ринку нерухомості, на який торішня ситуація з цінами ніяк не вплинула.

Інвестиції не лише у квартири

Оскільки половина всіх угод із житлом відносяться до так званих "інвестиційних" (коли покупцями виступають люди, які бажають вигідно вкласти вільні кошти), ріелтори рекомендують придивитися до нових способів інвестицій у нерухомість.

Так, дуже перспективним у країні вважається сегмент будівництва прибуткових будинків із сервісними апартаментами для майбутньої здачі у найм.

За словами керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова, подібні проекти можуть стати дедалі популярнішими не лише у столиці, а й у великих обласних центрах на кшталт Харкова, Дніпра, Одеси.

При цьому є перспективи як у містах із зручними умовами для бізнесу на зразок Вінниці, Житомира, так і у містах із високим туристичним потенціалом.

Скільки можна заробити

Загалом, за словами експерта, прибутковий будинок на 100-150 сервісних апартаментів з відповідною інфраструктурою у вигляді кафе, фітнес-центрів, магазинів, невеликих торгових центрів коштуватиме мінімум 6-8 мільйонів доларів, що на 30% дорожче за середній житловий комплекс.

В результаті все більше забудовників намагаються залучати для будівництва прибуткових будинків кошти приватних інвесторів.

"Останнім такі інвестиції вигідні тим, що дохід можна отримувати на постійній основі після введення в експлуатацію і прибутковість інвестицій може становити до 10-12% на рік. Окупність всього проекту для забудовника становить 7-10 років", — підкреслює експерт.

Загалом, як стверджує Володимир Семенцов, у найближчі 2-3 роки ринок прибуткових будинків в Україні може зрости приблизно на 50%. При цьому до 25% інвестицій на ринку можуть надходити від приватних інвесторів, створивши тим самим альтернативу інвестиціям у первинний сегмент ринку житла.

Як раніше писав "Телеграф", найчастіше в Україні нові квартири купують представники деяких, найбільш високооплачуваних професій, а саму покупку експерти радять проводити не пізніше березня.

Теги:
#Нерухомість #Житло #Ріелтори
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