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Купити житло в Україні зможуть переважно представники двох професій: прогноз експерта на 2022 рік

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Найчастіше житло купують менеджери та "айтішники" Новина оновлена 06 січня 2022, 16:45
Найчастіше житло купують менеджери та "айтішники"

Переважна більшість покупців нерухомості у новому році будуть людьми віком 25-45 років.

В Україні через значне зростання цін на нерухомість продовжує спостерігатися тенденція до зниження попиту на неї, проте, на думку експертів, вона спостерігатиметься до квітня, після чого ціни злетять ще сильніше. Разом з тим, схоже, що багато людей все ж таки не мають наміру змінювати свої плани з придбання житла.

Засновник та керівний партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький розповів "Телеграфу", що у 2022 році основна частина (55-60%) покупців нерухомості припаде на людей, які вже мають власну квартиру.

Основною мотивацією для них буде бажання кудись вкласти гроші чи покращити умови проживання.

Щодо віку покупців, то Підвисоцький каже, що більша частина з них (80-85%) це люди віком 25-45 років. На людей старших 45 років припадає лише 10-15%.

За його словами, здебільшого власниками нових квартир стають люди із сектора IT, а також менеджери середньої та вищої ланки.

Серед критеріїв, на які орієнтуються українці, найчастіше зустрічається прагнення до життя в умовах наближених до природи, проте неподалік від великих міст. Також популярність набули сучасні будинки, збудовані з екологічних матеріалів.

Ще одним популярним критерієм є знайоме оточення.

Більше про те, як буде ситуація на ринку нерухомості у 2022 році, читайте у матеріалі "Телеграф": Квартирне питання: коли і за які гроші купуватимуть житло українці у 2022 році.

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#Нерухомість #Житло
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