Купить жилье в Украине смогут в основном представители двух профессий: прогноз эксперта на 2022 год

Подавляющее большинство покупателей недвижимости в новом году будут людьми, в возрасте 25-45 лет.

В Украине из-за значительного роста цен на недвижимость продолжает наблюдаться тенденция к снижению спроса на нее, однако по мнению экспертов она будет наблюдаться до апреля, после чего цены взлетят еще сильнее. Вместе с тем, похоже, что многие люди все же не намерены менять свои планы по приобретению жилья.

Основатель и управляющий партнёр группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий рассказал "Телеграфу", что в 2022 году основная часть (55-60%) покупателей недвижимости придется на людей, у которых уже есть собственная квартира.

Основной мотивацией для них будет желание куда-то вложить деньги или улучшить условия проживания.

Что касается возраста покупателей, то Подвысоцкий говорит, что большая часть из них (80-85%) это люди в возрасте 25-45 лет. На людей старше 45 лет приходится лишь 10-15%.

По его словам, в основном владельцами новых квартир становятся люди из сектора IT, а также менеджеры среднего и высшего звена.

Среди критериев, на которые ориентируются украинцы чаще встречается стремление к жизни в условиях приближенных к природе, однако неподалеку от крупных городов. Также популярность приобрели современные дома, построенные из экологических материалов.

Еще одним популярным критерием является знакомое окружение.

Больше о том, как будет обстоять ситуация на рынке недвижимости в 2022 году, читайте в материале "Телеграф": Квартирный вопрос: когда и за какие деньги будут покупать жилье украинцы в 2022 году.