Квартирный вопрос: когда и за какие деньги будут покупать жилье украинцы в 2022 году

В 2022 году украинцы будут ценить в жилье природу, хороших соседей и экологию

Минувший год на рынке недвижимости Украины оказался весьма насыщенным событиями: сперва до осени цены на жилье росли как на дрожжах, что привело к их подорожанию на 30-35%, а уже с осени на 30% упал спрос, что привело к стабилизации стоимости квадратных метров.

О том, чего ждать от рынка недвижимости в 2022 году и как украинцы будут покупать жилье в ближайшем будущем "Телеграф" узнавал у отечественных риелторов.

Покупать будут молодые люди и айтишники

По словам основателя и управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, в этом году основная часть покупателей (55-60%) придутся на украинцев, которые уже имеют свое жилье, но хотят куда-то вложить средства или улучшить свои жилищные условия.

Михаил Подвысоцкий

"В 2022 году подавляющее большинство покупателей первичного жилья, а это 80-85%, будет относиться к возрастной категории от 25 до 45 лет. Около 10-15% – это аудитория в возрасте от 45 до 60 лет", — говорит эксперт о возрасте основных покупателей жилья в стране.

С точки зрения профессиональной принадлежности, среди покупателей чаще всего встречаются сотрудники IT-индустрии, менеджеры среднего и высшего звеньев.

Как считает Подвысоцкий, в этом году высоким спросом и ценой будет пользоваться жилье, отвечающее таким требованиям, как:

позволяющее жить среди природы с элементами уединенной жизни, но недалеко от большого города;

современные дома, возведенные с использованием новейших технологий и современных эко-материалов (древесины, камня и т.д.);

знакомое и похожее на тебя окружение, например, элитное жилье для менеджмента или средней ценовой категории для среднего класса.

Накопить, продать жилье, взять в рассрочку – как будут покупать жилье в этом году?

По словам Михаила Подвысоцкого, больше половины покупателей жилья в Украине обычно осуществляют покупку за имеющиеся средства. Так же будет и в 2022-м.

"По нашим подсчетам, 55% украинцев в 2022 году будут покупать жилье на собственные накопления или с помощью продажи старого жилья и покупки нового с доплатой, которая не будет превышать 30-40% от стоимости нового дома. Около 35% инвесторов планируют воспользоваться программами по рассрочке от девелоперов, а оставшиеся 10% покупателей готовы приобрести квартиру с помощью ипотечных программ", — говорить о популярности различных способов покупки "квадратов" в этом году эксперт.

Покупать жилье надо не позднее марта, потом выйдет дороже

По словам главы Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы, примерно до апреля на рынке жилья будет продолжаться ситуация падения спроса, так что рост цен будет минимальным – до 5% и то лишь в сегменте элитных квартир.

Ситуация изменится с апреля, когда отложенный все это время спрос начнет расти. И хотя Юрий Пита считает, что рост цен до июля не составит больше 5-7%, все-таки наиболее выгодно покупать жилье в этом году будет в феврале-марте.

В целом, по мнению экспертов, рост цен на квартиры в 2022 году может составить не менее 10%.