Рынок недвижимости замер в ожидании: что будет с ценами на квартиры в 2022 году

По прогнозам экспертов, стоимость квартир в 2022 году вырастет как минимум на 10%

В Украине с приходом зимы существенно снизился спрос на недвижимость, а особенно ощутимым это стало на новогодние праздники. Эксперты говорят, что снижение активности на рынке побудило некоторых продавцов снять жилье с продаж. В то же время, риелторы отмечают, что зима может стать лучшим периодом для покупки жилья, ведь в течение 2022 года цена будет только расти.

О таком положении вещей на рынке недвижимости в комментарии "Телеграфу" рассказал президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита.

По словам эксперта, падение спроса на жилье наблюдается еще с октября 2021 года. Это повлияло и на цены на квартиры, которые на зимний период прибавили в цене лишь незначительный процент, но уже весной 2022 это может измениться. Именно поэтому, по мнению риелторов, самым удачным периодом для инвестиций в квартиру и есть зима – начало весны.

Прогноз цен на жилье в Украине на 2022 год

По прогнозам президента Ассоциации риелторов Украины, к началу марта подорожают более 15% квартиры в ЖК комфорт-класса. Их стоимость изменится за этот период всего на 5-7%, в то время как другие виды недвижимости останутся без существенных изменений.

Цена на жилье начнет повышаться с апреля. При этом недвижимость в Днепре и Харькове станет дороже на 5%, а вот в столице, Львове и Одессе – на все 7%. Отмечается, что такое повышение коснется стоимости одного квадратного метра площади.

Также, по словам Юрия Питы, по завершению первого полугодия 2022 года недвижимость на "вторичке" прибавит в цене еще 5 процентов.

Читайте также: Категория Недвижимость Успейте купить: риэлторы озвучили сроки подорожания недвижимости в Украине До конца зимы подорожает лишь 15% жилкомплексов по всей стране, считает специалист

Что с рынком недвижимости сейчас?

Как рассказал консультант по недвижимости Иван Кудояр в комментарии OBOZREVATEL, октябрь-ноябрь 2021 года действительно были "глухими". Уровень активности заключения сделок упал на 20-30%, а местами было до 40%.

Некоторое оживление эксперты по недвижимости зафиксировали в начале декабря. Кудояр указывает, что это связано с желанием людей решить все дела и закрыть сделки перед праздниками. А уже на праздники рынок снова затих.

"В канун Нового года участники рынка ведут себя по-разному. Кто-то пытается быстрее закрыть сделки, но большинство, которое в раздумьях, уже идет на праздники. Они не принимают решения в этот период. Поэтому продавцы действительно снимают с продажи объекты, много такого есть. А смысл продавать, показывать, если никто не ходит?", — отметил эксперт.

В ассоциации риелторов Украины на этот счет отметили, что спрос на квартиры в начале года упал на 20%, а предложение в это время начало его превышать. Это и может быть причиной временного затишья.

В то же время прогноз экспертов на 2022 год свидетельствует о том, что в среднем стоимость жилья за год вырастет на 5-10%. А первое подорожание будут фиксироваться уже в апреле текущего года.

"Если не будет никаких страшных вещей происходить со страной, стоимость жилья будет расти на 5-10% в год", – подытожил Кудояр.

Ранее "Телеграф" сообщал, о чем следует знать украинцам, желающим приобрести жилье в 2022 году.