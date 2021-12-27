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У чому відмінність радянських хрущовок і "панельок" від житла в США: блогер наочно пояснив різницю (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Типовий будинок, збудований за часів СРСР Новина оновлена 27 грудня 2021, 20:01
Типовий будинок, збудований за часів СРСР

Блогер порівняв незрівнянне і показав, як виглядало житло у СРСР та житло у США.

Фанати СРСР часто люблять згадувати, що, мовляв, у ті часи громадянам роздавали "безкоштовні" квартири. При цьому вони забувають вказати, що безкоштовним це житло не було, просто їм не доплачували близько 90% зарплати. Саме ці гроші й витрачалися на потреби держави, і з яких фінансувалося будівництво цих будинків.

Про це нагадує білоруський блогер Максим Мирович у своєму блозі.

Він вирішив порівняти типове житло у СРСР із житлом у США.

"До п’ятдесятих-шістдесятих років міське населення великого сталінського СРСР жило головним чином у дерев’яних бараках, а також у перенаселених комуналках, зроблених у будинках царської епохи", — написав він, додавши, що окремим щасливчикам щастило більше і вони отримували будинки в "сталінках", де було таке диво як окрема ванна кімната та кухня.

Масове житло почали будувати лише за Хрущова, які блогер порівнює з "ляльковим будиночком".

Типова хрущовка
Типова хрущовка

"Якщо в царських будинках площу 40 метрів займала одна вітальня, то тепер на ній вміщалася окрема квартира з ванною і кухнею, темненькими кімнаточками, низенькими стелями та тещею з тестем, що приїхали в місто з села", — пише він.

У сімдесятих їм на зміну прийшли будинки брежнєвської епохи, які від "хрущовок" відрізнялися лише товстішими стінами та більшою поверховістю.

Житло брежнєвської епохи
Житло брежнєвської епохи

Саме в таких будинках і зросла більшість людей, які застали радянський час. Хоч у СРСР "трьошка" вважалася розкішшю, оскільки більшості доводилося жити в "однушках" або "двушках", за світовими мірками таке житло є убогим.

Як зазначає Мирович, побачити убогість такого житла типовий мешканець Союзу не міг, оскільки йому не було з чим порівнювати. У таких будинках жили всі знайомі, а доступу до світових ЗМІ вони не мали.

Водночас він зазначає, що подібні житлові масиви намагалися будувати й у США. До того ж на 20 років раніше, ніж у СРСР.

Так, в 1965 році в Міссурі було завершено будівництво кварталу "Прюїтт-Ігоу", який дуже нагадує типові будинки в СРСР 70-х років. Втім, він простояв там недовго.

"Прюїтт-Ігоу"
"Прюїтт-Ігоу"

Оскільки місцеві жителі заробляли набагато більше за типових радянських роботяг, то більшості з них вдалося швидко накопичити потрібну суму грошей і переїхати з тісного мурашника. Це призвело до того, що вже до кінця 60-х квартал перетворився на гетто з розгулом злочинності та низьким рівнем життя.

На відміну від СРСР середній клас США міг себе забезпечити хорошими автомобілями
На відміну від СРСР середній клас США міг себе забезпечити хорошими автомобілями

1972 року квартал був знесений.

Типове житло в США є дво- або триповерховим будинком з безліччю кімнат на окремій земельній ділянці. При цьому в ньому окрема кімната передбачена для кожного члена сім’ї.

Типове житло в США
Типове житло в США

"Як правило, в типовому американському будинку кілька санвузлів, мінімум два — по одному на кожному поверсі. У сучасних будинках окремий санвузол (а також окрема комора і вбиральня) прибудовується взагалі до кожної житлової кімнати (спальні) в будинку. Додайте до цього ще власна ділянка, на якій часто є ще окремі будівлі, на зразок гаража на 2-3 машини, окремої майстерні, барбекю-зони тощо", — підсумував Мирович.

У такому будинку знайдеться кімната для кожного члена сім’ї
У такому будинку знайдеться кімната для кожного члена сім’ї

Звичайно порівнювати радянське житло для середнього класу з американським немає сенсу. Та й до того ж варто нагадати, що багатьом жителям вже неіснуючої "наддержави" доводилося по кілька років стояти в чергах, щоб отримати той самий осередок у мурашнику, де їм потрібно було прожити все життя.

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#США #Житло #СРСР
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