1200 долларов и выше: сколько украинцы будут платить за квадратные метры в 2022 году

Самым популярным среди киевских покупателей будет жилье в эргономичных домах, построенных с использованием современных технологий

Украинские риелторы прогнозируют, что основными покупателями жилья в новом году будут хорошо зарабатывающие молодые люди, ориентированные на комфортное для себя жилье за городом, с близкими им по образу жизни людьми.

"Телеграф" продолжает изучать ситуацию с недвижимостью в Украине и на этот раз выяснил, какие цены на "квадратные метры" будут преобладать в столице в первом полугодии 2022 года.

Как рассказал основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий, самой популярной ценовой категорией для примерно 40% покупателей на первичном рынке Киева будет жилье стоимостью 1,2-1,5 тыс. дол за квадратный метр.

Примерно 30-35% покупателей будут готовы покупать жилье по 1,5 тыс. долларов за 1 "квадрат", 20 % могут позволить себе заплатить до 2 тыс. долларов и лишь 5-10% киевлян будет интересовать жилье по цене свыше 3 тыс. дол.

При этом 65% покупателей будут стараться купить жилье в эргономичных, построенных с использованием современных технологий, домах небольшой этажности с планировочными решениями, благодаря которым "каждый метр площади должен быть полезен".

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Примерно 20% покупателей будут интересоваться жильем в формате таунхаусов и дуплексов, 15% инвесторов заинтересованы в приобретении усадеб (частных домов) площадью от 150 до 250 квадратных метров и с земельным участком в 10-15 "соток". При этом для всех групп покупателей важным станет создаваемая инфраструктура, рекреация (озера, луга, леса), современная архитектура, использование инновационных технологий в строительстве.

"В целом, в 2022-2025 годах более 70% покупателей жилья на первичном рынке будут интересоваться приобретением жилья в масштабных жилищных проектах, созданных в концепции новых городов. Покупателям не нужны просто квадратные метры, им важно найти свое пространство для комфортной жизни в городе рядом с дикой природой", — подчеркнул Михаил Подвысоцкий.

По словам эксперта, в ближайшие годы застройщики все больше будут уделять вниманию реализации проектов "новых городов", призванных удовлетворить максимум потребностей современного человека: от комфортной жизни, где все под рукой, до приятной окружающей среды.

Напомним, ранее эксперты рассказали украинцам, когда лучше покупать жилье до его очередного подорожания.