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Час чекати на акції та знижки: експерт спрогнозував цікавий тренд на ринку нерухомості

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Власники нерухомості у 2022 році будуть змушені йти на поступки покупцям Новина оновлена 24 січня 2022, 13:15
Власники нерухомості у 2022 році будуть змушені йти на поступки покупцям

Аналітик Олександр Болтян упевнений, що цей рік буде вдалим для покупців нерухомості.

В Україні останні кілька місяців спостерігається падіння попиту на нерухомість, тому аналітики прогнозують, що продавці підуть на поступки охочим придбати заповітні квадратні метри.

Таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян у коментарі виданню UBR.ua.

За його словами, попит на нерухомість в Україні почав падати з жовтня 2021 року, і така тенденція спостерігається аж до січня 2022 року. А весь наступний рік, зазначає Болтян, буде успішним для покупців нерухомості на тлі відсутності стабільності в політиці та економіці. Саме ці фактори змусять продавців поступатися у ціні.

Аналітик каже, що попит на нерухомість зараз впав як мінімум на 30%.

"Ми вважаємо, що в січні-лютому всі чекатимуть, що з настанням весни ситуація має змінитися, покупці активізуються. Але якщо відбудеться ескалація конфлікту з РФ, і гривня впаде, то активність на ринку нерухомість буде низькою", — сказав Болтян.

Найбільше, на думку експерта, у такій ситуації виграють громадяни, які матимуть на руках конкретну суму грошей і одразу виявляться готовими придбати приміщення (житлове чи офісне) за готівку. У таких випадках, упевнений Болтян, продавці, взявши до уваги перспективи всього року, суттєво поступатимуться у цінах.

Що буде із ціною на квадратні метри?

На думку експерта, на тлі теперішньої інфляційної динаміки можна спрогнозувати, що ціна за квадратний метр у першому півріччі поточного року збільшиться на 7-10%, однак це зовсім не означає, що власники нерухомості зможуть її продати за вищими цінами.

Болтян зазначив, що покупці сміливо можуть торгуватися та знижувати ціну на 10-15% як під час придбання квартири, так і у разі її оренди.

"Грамотний бізнесмен краще здасть приміщення за нижчою ціною, ніж у нього простоюватиме квартира, або офіс. Недоотримати прибуток, і не отримати його зовсім — це те, що варто зрозуміти кожному, хто має намір орендувати нерухомість. Власники квадратних метрів зацікавлені в тому, щоб отримати кошти, а ситуація не сприяє зростання попиту, як під час економічного зростання країни", — говорить аналітик.

Експерт радить покупцям якомога чіткіше визначитися з локацією, дізнатися реальні ціни та зважити всі плюси-мінуси нерухомості. А основна порада для продавців — бути готовими до швидкої угоди та зробити покупцю знижку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли найвигідніше купувати квартиру у 2022 році.

Теги:
#Україна #Нерухомість #Квартира #Житло #Попит #Ціни на житло
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