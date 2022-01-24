Укр

Пора ждать акции и скидки: эксперт спрогнозировал интересный тренд на рынке недвижимости

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Владельцы недвижимости в 2022 году будут вынуждены идти на уступки покупателям Новость обновлена 24 января 2022, 13:15
Владельцы недвижимости в 2022 году будут вынуждены идти на уступки покупателям

Аналитик Александр Болтян уверен, что текущий год будет удачным для покупателей недвижимости.

В Украине последние несколько месяцев наблюдается падение спроса на недвижимость, поэтому аналитики прогнозируют, что продавцы пойдут на уступки желающим приобрести заветные квадратные метры.

Такое мнение выразил аналитик компании Esperio Александр Болтян в комментарии изданию UBR.ua.

По его словам, спрос на недвижимость в Украине начал падать с октября 2021 года и такая тенденция наблюдается вплоть до января 2022 года. А весь последующий год, отмечает Болтян, будет удачным для покупателей недвижимости на фоне отсутствия стабильности в политике и экономике. Именно эти факторы заставят продавцов уступать в цене.

Аналитик говорит, что спрос на недвижимость на данный момент упал как минимум на 30%.

"Мы считаем, что в январе-феврале все будут ждать, что с наступлением весны ситуация должна измениться, покупатели активизируются. Но если состоится эскалация конфликта с РФ, и гривна упадет, то активность на рынке недвижимость будет низкой", – предположил Болтян.

Больше всего, по мнению эксперта, в такой ситуации выиграют граждане, которые будут иметь на руках конкретную сумму денег и сразу окажутся готовыми приобрести помещение (жилое или офисное) за наличные деньги. В таких случаях, уверен Болтян, продавцы, взяв во внимание перспективы всего года, будут существенно уступать в ценах.

Что будет с ценой на квадратные метры?

По мнению эксперта, на фоне существующей инфляционной динамики можно спрогнозировать, что цена за квадратный метр в первом полугодии текущего года увеличиться на 7-10%, однако это совсем не значит, что владельцы недвижимости смогут ее продать по более высоким ценам.

Болтян отметил, что покупатели смело могут торговаться и снижать цену на 10-15% как во время приобретения квартиры, так и в случае ее аренды.

"Грамотный бизнесмен лучше сдаст помещение по более низкой цене, чем у него будет простаивать квартира, или офис. Недополучить прибыль, и не получить ее совсем – это то, что стоит понять каждому, кто собирается арендовать недвижимость. Владельцы квадратных метров заинтересованы в том, чтоб получить денежные средства, а ситуация не располагает к росту спроса, как во время экономического роста страны", – говорит аналитик.

Эксперт советует покупателям как можно четче определиться с локацией, узнать реальные цены и взвесить все плюсы-минусы недвижимости. А основной совет для продавцов — быть готовым к быстрой сделке и сделать покупателю скидку.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда выгоднее всего покупать квартиру в 2022 году.

Теги:
#Украина #Недвижимость #Квартира #Жилье #Спрос #Цены на жилье
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