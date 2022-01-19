В Україні запускають іпотеку під 5%, але одержати її не так просто: які нюанси треба знати

Влада планує видавати кредити під 5% річних не лише на житло.

В Україні у 2022 році за планами влади має запрацювати нова програма під назвою "Українська мрія", за якою громадяни зможуть взяти іпотеку під 5% річних.

Анонсував іпотечну програму заступник голова Офісу Президента Ростислав Шурма в інтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна", опублікованому 12 січня.

За його словами, за рік українцям планують видати близько 30 тисяч іпотечних кредитів. Програма "Українська мрія" передбачає кредити під 5% як для житла, так і для інших цілей — покупки електромобіля, здобуття освіти або зміни професії.

"Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис. грн сукупно. Наше завдання – дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн", — заявив Шурма.

Як виглядає "Українська мрія" в планах?

Профільне видання "Мінфін" розшифрувало заяву заступника голови Офісу президента з урахуванням контексту та отримали наступні дані:

На іпотеку під 5% може претендувати будь-хто з українців, які працюють офіційно та сплачують податки державі. Кредитне навантаження у 30-50% сукупного доходу сім’ї не є обтяжливим, а вважається цілком підйомним. Програма передбачає купівлю нового житла на "первинці", а це означає, що заселення у квартиру відбудеться далеко не одразу.

Як зазначають фахівці, від моменту інвестування у кварту на первинному ринку і до моменту, коли в неї можна буде поселитися, має пройти як мінімум один рік. Увесь цей період сім’я, яка оформила іпотеку, має десь жити та паралельно виплачувати кредит на житло.

"Якщо сім’я орендує житло, то це плюс кругленька сума (залежить від регіону). Але це не найстрашніше. Щоб заселитися до новобудови, треба зробити ремонт та придбати мінімальний комплект меблів. А це — не менше $10 тис.", — зазначають у виданні.

Заступник Єрмака зазначив, що квартиру у 60-70 квадратів можна купити за 1,5 млн грн. За рік згідно з іпотечною програмою треба буде заплатити 75 тисяч гривень, або ж 6250 грн за місяць + 5% річних. Вже з цього наведеного прикладу можна зробити висновок, що іпотеку у 1,5 мільйона доведеться платити середньостатистичній сім’ї протягом 20 років.

Також експерти радять звернути увагу на те, що переплата за житло по програмі "Українська мрія" складе 5% річних, однак у гривневому еквіваленті це виходить досить кругленька сума майже у половину вартості житла — понад 753 тис. грн за класикою та 876 тис. грн — за ануїтетом. А зменшити переплату можна буде лише у випадку, якщо гасити кредит з випередженням графіку.

Не все так просто і з механізмом реалізації, адже наразі відсутня конкретика. Шурма зазначив, що цільова ставка у 5% досягатиметься коштом субсидування (компенсації), а реалізовуватиме програму нова держструктура "Укрфінжитло", на сайті якої жодної інформації про "Українську мрію" немає.

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Нагадаємо, що в Україні більше як рік діє іпотечна програма під 7% річних. Тому ще одне питання до влади: Чому не вдосконалили цю програму і не знизили іпотечну ставку з 7% до 5%, а запустили нову. На цьому етапі воно залишається відкритим.

Також "Телеграф" повідомляв, за які кошти українці купують житло та чому масово відмовляються від іпотеки.