Іпотека 7%: як отримати, хто може взяти і чим ризикують прості українці (інфографіка)

З 1 березня в Україні запрацювала впроваджена Володимиром Зеленським іпотечна програма під 7% річних. Угоду про видачу такого кредитування підписали вже сім банків: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Кредобанк", "Мегабанк", Банк "Глобус", "ОТП Банк", та "ПриватБанк". В Міністерстві фінансів кажуть, що їх кількість зросте до 25.

З 26 лютого ці установи стали партнерами Фонду розвитку підприємництва, з якого виділяються гроші на компенсування здешевленого іпотечного відсотка. Цю установу обрали для кредитів на нерухомість тому, що вона вже працює з банками в рамках програми "5-7-9" (програма, що впроваджена 1 лютого 2021, за якою держава повертає підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць той створює, тим більшу компенсацію % за кредитом отримує - Авт.).

В Кабінеті міністрів заявляють, що такі кредити на нерухомість зможе отримати будь-який громадянин країни незалежно від віку та статусу.

Скільки потрібно заплатити одразу

Для того, щоб взяти іпотеку, треба буде мати не менше 15% від ціни об’єкта, який ви хочете купити. Вартість нерухомості, що ви бажаєте придбати не може перевищувати 2,5 мільйони гривень.

Учасник програми може отримати позику від держави тільки до 2 мільйонів гривень з терміном виплати до 20 років. Компенсування низьких на погляд уряду 7% по іпотеці буде частково робити держава.

Крім квартири іпотека дозволяє придбати майнові права через договір фінансування будівництва, житлові будинки разом з земельною ділянкою, а також об'єкти незавершеного будівництва.

Окрім вказаної на інфографіці квадратури, будь-який позичальник може дозволити додати собі ще 20% площі. Але ці відсотки він буде сплачувати банку за звичайною ставкою, без здешевленого іпотечного відсотка.

Наприклад: є родина - 4 особи. На двох людей вони можуть взяти 50 кв.м в іпотеку, на кожного наступного члена родини дозволяється ще +20 кв.м. Разом вийде 90 кв.м. Але, якщо їм потрібна ще площа, то вони можуть додати ще 20% (тобто ще 18 кв.м). Таким чином, за 108 кв.м ця родина буде сплачувати 90 кв.м за іпотечною програмою, а 18 кв.м - за загальною ціною.

Що стосується другої умови - віку - можна взяти в іпотеку тільки будинки, що побудовані з 2018 року.

Хто може взяти іпотеку

Які документи подавати

Для оформлення 7% іпотеки від уряду та банків-партнерів Фонду розвитку підприємництва заявник має подати стандартний пакет документів. Нічого надприродного цього разу уряд вирішив не вигадувати.

Затримка виплати

При затримці виплати по іпотеці більш ніж 30 днів позичальник блокується з боку держави в плані подальшої допомоги. Після погашення заборгованості вона відновлюється.

У разі затримки виплат на 90 днів позичальник вибуває з програми. Після цього до кінця терміну іпотеки він виплачує відсотки за нерухомість за стандартними умовами банка, який надавав позику.

Які ще новини

На форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що за цей рік уряд має намір ще знизити кредитні ставки по іпотеці.

"У нас є намір в першій половині 2021 роки попрацювати та створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%. Тобто це та перспектива, над якою уряд активно працює спільно з Національним банком", - сказав прем’єр.

Мінуси та підводні камені

В жодному реченні бюджету 2021 не було згадано про здешевшання іпотечного відсотка. Тож компенсувати в уряді зібралися з Фонду розвитку підприємництва. Він отримав на рік 2 мільярди гривень. З них 1,7 мільярда виділено на бізнес і тільки 300 мільйонів на іпотеку.

Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук запевняє, що все буде гарно. А якщо потрібно буде ще грошей, то вони розглянуть…

"Грошей Фонду розвитку підприємництва вистачить і на програму "5-7-9", і на компенсацію іпотек до 7% річних. Якщо потрібні будуть якісь вливання капіталу, то це питання буде окремо розглядатися. За нашими розрахунками, коштів достатньо", – заявив він.

Насправді такі компенсації можна дофінансувати тільки черговими позиками.

Є ще один резон, через який іпотеку 7% не зможе дозволити собі кожний пересічний українець. Банки можуть просто не надати такі кредити. А фактори відмов дуже прості - це ризики:

- у соціально незахищених позичальників немає що дати банкам у заставу;

- неповнолітні діти, яких неможливо за законом виселити з квартири у випадку невиплати внесків.

Хоч програма й запрацювала тільки з 1 березня вже є думка, що така іпотечна програма не для соціально незахищених верств населення, а швидше для середнього класу. Вона не буде працювати повноцінно найближчим часом.

Звісно є ризик для звичайних українців - це політика і недовіра до влади. Більшість громадян впевнена, що держава взагалі не може дати жодних гарантій, що 20 років буде компенсувати іпотеку. Як відомо, бюджет України завжди приймають тільки на рік уперед.