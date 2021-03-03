Іпотека 7%: як отримати, хто може взяти і чим ризикують прості українці (інфографіка)

З 1 березня в Україні запрацювала впроваджена Володимиром Зеленським іпотечна програма під 7% річних. Угоду про видачу такого кредитування підписали вже сім банків: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Кредобанк", "Мегабанк", Банк "Глобус", "ОТП Банк", та "ПриватБанк". В Міністерстві фінансів кажуть, що їх кількість зросте до 25.
З 26 лютого ці установи стали партнерами Фонду розвитку підприємництва, з якого виділяються гроші на компенсування здешевленого іпотечного відсотка. Цю установу обрали для кредитів на нерухомість тому, що вона вже працює з банками в рамках програми "5-7-9" (програма, що впроваджена 1 лютого 2021, за якою держава повертає підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць той створює, тим більшу компенсацію % за кредитом отримує - Авт.).
В Кабінеті міністрів заявляють, що такі кредити на нерухомість зможе отримати будь-який громадянин країни незалежно від віку та статусу.
Для того, щоб взяти іпотеку, треба буде мати не менше 15% від ціни об’єкта, який ви хочете купити. Вартість нерухомості, що ви бажаєте придбати не може перевищувати 2,5 мільйони гривень.
Учасник програми може отримати позику від держави тільки до 2 мільйонів гривень з терміном виплати до 20 років. Компенсування низьких на погляд уряду 7% по іпотеці буде частково робити держава.
Крім квартири іпотека дозволяє придбати майнові права через договір фінансування будівництва, житлові будинки разом з земельною ділянкою, а також об'єкти незавершеного будівництва.
Окрім вказаної на інфографіці квадратури, будь-який позичальник може дозволити додати собі ще 20% площі. Але ці відсотки він буде сплачувати банку за звичайною ставкою, без здешевленого іпотечного відсотка.
Наприклад: є родина - 4 особи. На двох людей вони можуть взяти 50 кв.м в іпотеку, на кожного наступного члена родини дозволяється ще +20 кв.м. Разом вийде 90 кв.м. Але, якщо їм потрібна ще площа, то вони можуть додати ще 20% (тобто ще 18 кв.м). Таким чином, за 108 кв.м ця родина буде сплачувати 90 кв.м за іпотечною програмою, а 18 кв.м - за загальною ціною.
Що стосується другої умови - віку - можна взяти в іпотеку тільки будинки, що побудовані з 2018 року.
Для оформлення 7% іпотеки від уряду та банків-партнерів Фонду розвитку підприємництва заявник має подати стандартний пакет документів. Нічого надприродного цього разу уряд вирішив не вигадувати.
При затримці виплати по іпотеці більш ніж 30 днів позичальник блокується з боку держави в плані подальшої допомоги. Після погашення заборгованості вона відновлюється.
У разі затримки виплат на 90 днів позичальник вибуває з програми. Після цього до кінця терміну іпотеки він виплачує відсотки за нерухомість за стандартними умовами банка, який надавав позику.
На форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що за цей рік уряд має намір ще знизити кредитні ставки по іпотеці.
"У нас є намір в першій половині 2021 роки попрацювати та створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%. Тобто це та перспектива, над якою уряд активно працює спільно з Національним банком", - сказав прем’єр.
В жодному реченні бюджету 2021 не було згадано про здешевшання іпотечного відсотка. Тож компенсувати в уряді зібралися з Фонду розвитку підприємництва. Він отримав на рік 2 мільярди гривень. З них 1,7 мільярда виділено на бізнес і тільки 300 мільйонів на іпотеку.
Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук запевняє, що все буде гарно. А якщо потрібно буде ще грошей, то вони розглянуть…
"Грошей Фонду розвитку підприємництва вистачить і на програму "5-7-9", і на компенсацію іпотек до 7% річних. Якщо потрібні будуть якісь вливання капіталу, то це питання буде окремо розглядатися. За нашими розрахунками, коштів достатньо", – заявив він.
Насправді такі компенсації можна дофінансувати тільки черговими позиками.
Є ще один резон, через який іпотеку 7% не зможе дозволити собі кожний пересічний українець. Банки можуть просто не надати такі кредити. А фактори відмов дуже прості - це ризики:
- у соціально незахищених позичальників немає що дати банкам у заставу;
- неповнолітні діти, яких неможливо за законом виселити з квартири у випадку невиплати внесків.
Хоч програма й запрацювала тільки з 1 березня вже є думка, що така іпотечна програма не для соціально незахищених верств населення, а швидше для середнього класу. Вона не буде працювати повноцінно найближчим часом.
Звісно є ризик для звичайних українців - це політика і недовіра до влади. Більшість громадян впевнена, що держава взагалі не може дати жодних гарантій, що 20 років буде компенсувати іпотеку. Як відомо, бюджет України завжди приймають тільки на рік уперед.