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Понеділок, 01.03.2021
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Індексація пенсія, іпотека під 7% і запис на вакцинацію: що чекає українців у березні (Інфографіка)

Індексація пенсія, іпотека під 7% і запис на вакцинацію: що чекає українців у березні (Інфографіка)
06:50 Сьогодні Телеграф

З 1 березня відбудеться підвищення пенсій, а українці зможуть записатися на вакцинацію. Уряд запускає програму з іпотекою під 7% річних. Також завершиться реєстрація для учасників ЗНО у цьому році.

"Телеграф" в інфографіці зібрав головні зміни, які чекають на українців у березні.

Адаптивний карантин в Україні

З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину, який буде діяти до 30 квітня. Протягом березня країну будуть ділити на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену. На сьогоднішній день майже на всій території країни діє "жовта" зона карантину. В "помаранчеву" зону потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області. У "червоній зоні" опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області.

Запис на вакцинацію

В кінці лютого в Україні почалася вакцинація від коронавируса препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca.

З 1 березня, як попередньо заявляли в Міністерстві охорони здоров'я, буде відкрито запис на щеплення від COVID-19. Записатися можна буде через мобільний додаток "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19. Це може зробити кожен українець у віці від 18 до 59 років.

Варто зазначити, що на першому етапі щеплення робитимуть медикам, які працюють з хворими Covid-19, співробітникам і пацієнтам установ для літніх людей, військовослужбовцям в зоні проведення ООС.

На другому, третьому і четвертому етапах будуть вакцинувати людей, що входять до групи ризику за професійною ознакою, за станом здоров'я або віком.

Кредити на житло

З 1 березня в Україні стартує програма іпотечного кредитування під 7% річних. Кредити будуть видаватися на 20-30 років з першим внеском в 20% від вартості житла.

Щоб оформити кредит, максимальний розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника і членів його сім'ї повинен бути на рівні 10-кратного розміру місячної середньої зарплати в регіоні, де знаходиться житло. Максимальна сума іпотеки складає 2 млн грн.

Індексація пенсій

З березня заплановано підвищення пенсій в рамках індексації. Виплати піднімуть тим, хто має необхідний страховий стаж і вийшов на пенсію за віком.

В цілому пенсії підвищать для 8 млн українців. Мінімальне підвищення очікується в районі 100 гривень, а в середньому виплати зростуть на 308 грн.

Виплати підвищать:

  • тим, хто отримує пенсію з 2021 року;
  • військовим пенсіонерам;
  • тим, хто отримує соціальну пенсію (без необхідного стажу);
  • тим, хто отримує пенсію держслужбовця.

Тарифи на газ і електроенергію

У березні максимальна ціна на газ складе 6,99 за один кубометр. Варто зазначити, що частина постачальників вже почала знижувати ціни нижче граничної позначки і газ у деяких компаній коштує від 6,7 до 6,96 за один кубометр.

Що стосується цін на електроенергію, то вони поки не змінюються. З 1 січня і до 31 березня в Україні діє тариф на електроенергію для побутових споживачів в розмірі 1,68 грн / кВт-год. Крім того, частина населення отримає компенсацію за підвищення тарифу - це торкнеться тих, у кого встановлено електроопалення.

Здорожчання залізничних квитків

З березня почнеться здорожчання залізничних квитків. Укрзалізниця щомісяця буде підвищувати ціни приблизно на 2%. За рахунок цього компанія очікує, що додаткові доходи складуть 557,9 млн грн.

Відкриваються кордони

З наступного місяця деякі країни поступово знімають карантинні обмеження і відкривають кордони для іноземців. Так, з 1 березня українські туристи зможуть відвідати Кіпр і Грузію. Також українська авіакомпанія МАУ в березні планує знову відновити рейси до Женеви, Праги і Стамбулу.

Реєстрація на ЗНО

5 березня завершиться реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року. До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестування. Основна сесія ЗНО-2021 розпочнеться 21 травня.

Перехід на літній час

В кінці березня українців очікує ще одна подія - в ніч з 27 на 28 березня Україна перейде на літній час, стрілки годинника переведуть на годину вперед.

Масляна і піст

У березні пройде Масляний тиждень, який триватиме з 8 по 14-е число. 14 березня - Прощена неділя, а відразу після неї з 15 березня починається Великий піст перед Великоднем.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата
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Тарифи, Вакцинация, Березень, Пенсії.
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