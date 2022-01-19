В Украине запускают ипотеку под 5%, но получить ее не так просто: какие нюансы нужно знать

Власти планируют выдавать кредиты под 5% годовых не только на жилье.

В Украине в 2022 году по планам власти должна заработать новая программа под названием "Украинская мечта", согласно которой граждане смогут взять ипотеку под 5% годовых.

Анонсировал ипотечную программу заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью изданию "Интерфакс-Украина", опубликованном 12 января.

По его словам, за год украинцам планируется выдать около 30 тысяч ипотечных кредитов. Программа "Украинская мечта" предусматривает кредиты под 5% как для жилья, так и для других целей — покупки электромобиля, получения образования или смены профессии.

"Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн.", — заявил Шурма.

Как выглядит "Украинская мечта" в планах?

Профильное издание "Минфин" расшифровало заявление заместителя главы Офиса президента с учетом контекста и получило следующие данные:

На ипотеку под 5% может претендовать кто-либо из украинцев, которые работают официально и платят налоги государству. Кредитная нагрузка в 30-50% совокупного дохода семьи не обременительна, а считается вполне подъемной. Программа предусматривает покупку нового жилья на "первичке", а значит, заселение в квартиру состоится далеко не сразу.

Как отмечают специалисты, с момента инвестирования в кварту на первичном рынке и до момента, когда в нее можно будет поселиться, должен пройти как минимум один год. Весь этот период семья, которая оформила ипотеку, должна где-то жить и параллельно выплачивать кредит на жилье.

"Если семья арендует жилье, то это плюс кругленькая сумма (зависит от региона). Но это не самое страшное. Чтобы заселиться в новостройку, нужно сделать ремонт и приобрести минимальный комплект мебели. А это не менее $10 тыс.", — отмечают в издании.

Заместитель Ермака отметил, что квартиру в 60-70 квадратов можно купить за 1,5 млн. грн. За год согласно ипотечной программе нужно будет заплатить 75 тысяч гривен, или 6250 грн в месяц + 5% годовых. Уже из этого приведенного примера можно заключить, что ипотеку в 1,5 миллиона придется платить среднестатистической семье в течение 20 лет.

Также эксперты советуют обратить внимание, что переплата за жилье по программе "Украинская мечта" составит 5% годовых, однако в гривневом эквиваленте это получается довольно кругленькая сумма почти в половину стоимости жилья — более 753 тыс. грн по классике и 876 тыс. грн — по аннуитету. А уменьшить переплату можно будет только в том случае, если гасить кредит с опережением графика.

Не все так просто и с механизмом реализации, ведь на данном этапе отсутствует конкретика. Шурма отметил, что целевая ставка в 5% будет достигаться за счет субсидирования (компенсации), а будет реализовывать программа новая госструктура "Укрфинжитло", на сайте которой никакой информации об "Украинской мечте" нет.

Читайте также: Категория Недвижимость В Украине дорожают даже "хрущевки": что происходит на рынке недвижимости В цене поднялись и новострои бизнес-класса, за квадратный метр которых придется выложить несколько тысяч долларов

Напомним, что в Украине больше года действует ипотечная программа под 7% годовых. Поэтому еще один вопрос к власти — почему не усовершенствовали эту программу и не снизили ипотечную ставку с 7 до 5%, а запустили новую. На этом этапе он остается открытым.

Также "Телеграф" сообщал, за какие средства украинцы покупают жилье и почему массово отказываются от ипотеки.