Жилье дорожает из-за агрессии России и сговоров: как сбить цену при покупке

Рынок жилья испытывает рост цен и эта тенденция будет продолжаться еще несколько месяцев. Но купить недорогое жилье можно и сейчас, если уметь

Тревожные новости о возможном нападении Российской Федерации на Украину оказали серьезное влияние на отечественную экономику, в частности, "просадили" курс гривны. В свою очередь курс национальной валюты и информационная повестка отразились на состоянии рынка недвижимости в Украине, что может вылиться в два сценария.

"Телеграф" узнавал у специалистов рынка, что происходит с недвижимостью в Украине и стоит ли покупать жилье.

Сговор застройщиков или российская агрессия – что ведет к росту цен

По словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, обычно спокойный для рынка недвижимости январь, перестал быть таковым из-за опасений российской агрессии.

"В этом году сугубо сезонный фактор совпал с пока что "информационной" агрессией РФ и связанным с ней состоянием неопределенности и общественной обеспокоенности. В то же время и курс гривны "отреагировал" на общественное и экономическое беспокойство. Еще стоит добавить новую волну пандемии, которая хоть и не привела к новому локдауну, но вместе с другими факторами также влияет на активность покупателей. Другими словами, на рынок жилья влияет определенная неопределенность в экономической, политической и пандемической ситуации в стране, что тормозит активность покупателей", — говорит о состоянии на рынке эксперт.

В итоге это вылилось в некоторое падение спроса со стороны покупателей. Так, снижение спроса в январе оказалось сильнее традиционного "сезонного" на 10-20% Вместе с тем и серьезного кризиса на рынке нет.

"Жилье люди не бросают, из городов не бегут, сделки заключаются", — подчеркивает стабильную ситуацию на рынке Владимир Семенцов.

Столичные риелторы отмечают — последние новости влияют на рынок, но не сильно.

"Люди не знают, что такое война и потому не опасаются, хотя легкая паника у некоторых все же есть. Но куда больше покупателей волнует рост цен, который в 2021 году был особенно большим. Например, 3-комнатная квартира в столице в 2017 году стоила 75 тысяч долларов, сейчас это 110 тысяч. В январе рост цен был, но пока совсем незначительный", — говорит киевский риелтор Елена.

Главную причину подорожания жилья эксперт по недвижимости Михаил Артюхов видит в сговоре застройщиков.

"Своим законопроектом 5600 с предложением ввести НДС для новостроек, государство дало понять застройщикам, что им лучше объединяться, что они успешно и делают. Свое объединение застройщики используют для повышения цен на первичном рынке, где цены выросли за несколько месяцев на 40%. При этом никаких экономических предпосылок к росту цен нет, только желание застройщиков заработать побольше на панике с агрессией РФ и курсе доллара, а также разорить мелкие строительные фирмы", — считает собеседник "Телеграфа".

Торговаться, брать сейчас на вторичке или подождать

По словам Владимира Семенцова, дальнейшая ситуация на рынке жилья будет зависеть от внешне- и внутриполитических событий. В случае оптимистического сценария – снижения опасности вторжения, стабилизации курса гривны, уже в марте может вырасти пока упавший спрос, а рост цен составит до 2% на вторичном и до 3% на первичном сегментах рынка.

По мнению Михаила Артюхова кризисная ситуация на рынке может затянуться до полугода и даже более того.

"Заключившие картельный сговор застройщики не захотят отступать и снижать цены на первичном рынке, будут готовы терпеть некоторые убытки в связи с падением спроса. Как долго это будет продолжаться, спрогнозировать сложно – одни фирмы готовы терпеть месяц, другие — год. Я думаю, рост цен на первичку будет продолжаться еще до полугода. После этого, скорее всего, цены стабилизируются", — считает эксперт.

Вместе с тем, как считает Михаил Артюхов, необязательно ждать стабилизации рынка, чтобы купить себе жилье.

"Даже те, кто не может позволить себе покупку жилья по заявленным ценам, может попробовать договориться о снижении цен с застройщиком. В конце концов многие застройщики предпочтут отдать жилье сейчас чуть дешевле, чем ждать, пока их, возможно, купят дороже позднее. В этом случае пригодится помощь грамотного риелтора, который знает, как добиться для покупателя наилучших условий. Еще одной альтернативой будет покупка жилья на вторичном рынке", — советует эксперт.

По прогнозам экспертов, в 2022 году за квадратный метр жилья в столице придется выложить от 1200 долларов, а наиболее благоприятным временем для покупки эксперты называют февраль-март.