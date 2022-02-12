Як назбирати на квартиру в Києві: прості поради накопичення

Придбати житло в столиці — мрія багатьох українців. Скільки років потрібно збирати для покупки бажаної нерухомості.

Нерухомість у Києві вважається найдорожчою в Україні, скільки середньостатистичному киянину потрібно відкладати грошей для придбання квартири, поділився сайт "Сегодня".

Скільки коштують квартири у столиці

Порівняно з іншими містами України у Києві ціни на нерухомість набагато вищі.

OLX Нерухомість проаналізували ціни на житло, за однокімнатну квартиру в Києві доведеться заплатити близько 54,6 тисяч доларів, двокімната буде коштувати понад 75 тисяч доларів, а ціна за трикімнатну квартиру варіюється від 110 тисяч доларів.

Слід зазначити, що на вторинному ринку квартири можна придбати набагато дешевше, їхня вартість може бути меншою на 10, а то й 15 тисяч доларів. Але не варто забувати, що значні суми доведеться заплатити за ремонт, потрібно мати в запасі ще приблизно10 тисяч доларів.

Скільки потрібно збирати

Для того, щоб визначити, скільки потрібно відкладати грошей на покупку, потрібно врахувати деякі фактори. Перше — яка у вас зарплата і скільки ви зможете виділити з неї грошей для вкладення у майбутню нерухомість. Враховуючи, що середня зарплата по Києву 15-20 тисяч гривень, на місяць можна економити 300 доларів, через рік у вас зможе накопичитися сума в 3,6 тисяч доларів. Також фактором, який впливає на швидкість збору коштів є те, чи ви відкладаєте гроші самі, чи дружина/чоловік також бере у цьому участь. Якщо ви самі відкладатимете по 3600 доларів на рік, то потрібні 50 тисяч на квартиру ви зможете зібрати за 14 років, у разі, якщо до вас приєднається ваша друга половинка, цю суму ви зможете накопичити за 7 років.

Варто врахувати, що сума зарплати та вартості житла може змінюватись протягом цього часу, що може вплинути на швидкість накопичення потрібної суми. Але, якщо ви поставите собі за мету відкладати певну суму грошей щомісяця, і справно це робитимете, то час пролетить швидко, і ви і схаменутися не встигнете, як стали власником новенької квартири.

Читайте також: Категорія Нерухомість Купувати зараз чи почекати березня – що відбувається на ринку новобудов у Києві Експерти радять встигнути купити житло за дешевшою ціною та рекомендують стежити за курсом долара

Корисні поради, які допоможуть швидше назбирати гроші

Для того, щоб мрія про власну квартиру стала реальністю, вам доведеться відмовитися від шкідливих звичок, таких як куріння. У рік курці витрачають на сигарети більше 700 доларів, які б добре доповнили капітал. Витрачаючи по 50 гривень на пачку цигарок ви не помічаєте, скільки грошей йде даремно, адже їх можна було б відкласти, і ваша сума накопичилась набагато швидше.

Слід контролювати свої витрати, не робіть імпульсних покупок, якщо вони становлять більшу частину вашого місячного бюджету. Відмовтеся від непотрібних дрібничок і в магазин вирушайте виключно зі списком покупок, щоб не накупити зайвого. Дотримання цього простого правила допоможе заощадити приблизно 27 тисяч гривень, які дорівнюють майже 900 доларам.

На якийсь час відмовтеся від відвідування клубів і ресторанів, замініть їх на цікаве дозвілля вдома, в компанії друзів, або на природі.

Якщо ви маєте автомобіль, щоб уникнути зайвих витрат на паливо та техобслуговування краще відмовтеся від нього. Сума, яку ви витрачаєте за тиждень користуючись машиною, могла б забезпечити місячний проїзд у громадському транспорті.

Для людей, які стежать за своїм здоров’ям корисною порадою, буде відмова від тренувань у тренажерному залі. Хороші тренування ви зможете провести на відкритих майданчиках, на природі або вдома. Якщо все ж таки бажання відвідувати зал дуже сильне, тоді радимо вам купити відразу річний абонемент у спорт клуб, така покупка набагато вигідніша, ніж оплата за кожне окреме заняття.

Якщо у вас є можливість, відмовтеся від орендованого житла і переберіться на час до батьків або родичів.

Раніше Телеграф писав про ситуацію на ринку нерухомості в Україні.