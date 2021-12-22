Как начать инвестировать с нуля и куда вкладывать средства: простые советы

Инвестиции – это всегда большой риск

Жители развитых стран все чаще обращаются к инвестициям на мировом рынке, чтобы не только сэкономить, но и приумножить собственные средства.

Как нужно действовать, чтобы всегда иметь определенный денежный запас, так называемую "финансовую подушку" в интервью "Суспильному", рассказал финансовый аналитик Илья Кислицкий.

По словам специалиста "свободные" деньги — это не финансовая "подушка". Ведь если человек имеет определенную сумму на собственном депозите и часть из них не является критически необходимой, то только такие средства можно называть "свободными". И только их в любой момент можно использовать для создания так называемой "финансовой подушки".

Эти деньги представляют собой резерв, который можно привлечь в любых непредсказуемых случаях. Это может быть болезнь или даже потеря рабочего места. Размер средств, которые помогут пережить сложное время, рассчитать очень просто: обычно это доход человека за срок от трех до шести месяцев.

Что касается криптовалюты, то это достаточно рискованный инструмент для "финансовой подушки", несмотря на большой интерес людей к ее инвестированию. Это обусловлено резкими скачками в диапазоне цен.

По словам аналитика, после пандемии цены на наиболее распространенные товарные активы сильно возрастут, поэтому возникновение инфляции — это только вопрос времени, так что инвестировать деньги в товары типа угля, природного газа или нефти не рекомендуется.

Также каждый, кто планирует начать инвестировать свои средства, должен понимать, что банковские учреждения зарабатывают на каждой транзакции, получая деньги на незнании человека, как распорядиться активом.

Первоначально вам нужно уяснить, что и сколько стоит и за что вы платите банку. Следующий шаг – открыть брокерский счет.

Если вы решили найти брокера, то это лучше делать в западных брокерских компаниях, имеющих весомую репутацию и серьезный капитал.

Главное, что нужно делать при инвестировании средств – это критически оценивать каждый шаг.

Выгоднее всего вкладывать деньги в то, что систематически "растет". То есть, вкладываться в то, что будет популярным на рынке в будущем.

Также эксперт отметил, что решение о попытке инвестирования должно возникать у людей, "крепко стоящих на ногах". У тех, кто имеет налаженный быт, депозит в банковском учреждении и мощную "финансовую подушку", которая создавалась несколько лет.

Обратите внимание, что войти в брокерский рынок можно даже с очень маленькой суммой, но если вы берете взаймы у самого себя, это заведомо неправильное решение. Думайте на "длинную дистанцию". Инвестируйте сначала 20-30 тысяч любой валюты сроком до полугода и, анализируя свою работу, поймете, сколько потеряете, а сколько заработаете.

В заключение эксперт подчеркнул, что перед решением начать инвестировать, нужно уяснить важнейшую вещь: передавать деньги третьим лицам — это всегда большой риск, потому безрисковых инвестиций просто не существует.

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