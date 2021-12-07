Pop-it и сертификаты о вакцинации: что чаще всего хотели купить украинцы в 2021 году

Многим украинцам также было любопытно, как можно приобрести биткоин

Во вторник, 7 декабря, в украинском представительстве компании Google рассказали, какими товарами для покупки украинцы чаще всего интересовались в уходящем 2021 году.

Подробности опубликовали в официальном блоге компании "Google Украина".

На первое место по популярности среди наших соотечественников "забрались" игрушки-антистресс под названием поп-ит. Эти кнопочные силиконовые или резиновые вещицы больше всего любят дети, хотя и взрослые к ним неравнодушны. Наиболее известны квадратные и круглые поп-иты, однако они выпускаются и в других причудливых формах.

Так выглядит поп-ит

Интересно, что ближайший собрат поп-ита, игрушка симпл-димпл оказалась лишь на четвертом месте среди популярных приобретений украинцев.

"Серебро" за собой оставили билеты на поезда. Это неудивительно, ведь железнодорожное сообщение все еще остается в Украине одним из самых популярных. И это — несмотря на имеющиеся карантинные ограничения для межобластных поездок.

Третье место среди симпатий украинцев занял новенький iPhone 13, который увидел свет в сентябре 2021, а в нашу страну официально попал в начале октября.

Пятерку самых популярных покупных запросов в Google в украинском сегменте заняли пропуска в общественный транспорт столицы. Это не слишком удивляет, если учесть, что только в сентябре официально у властей было заказано более 255 тысяч таких документов — для работников различных предприятий Киева.

ТОП-10 самых популярных "покупных" запросов в 2021 году

Также среди не слишком честных покупок украинцев оказались и сертификаты о вакцинации против коронавируса. Они находятся на седьмом месте по популярности запросов.

Кроме этого в 2021 году в Украине интересовались возможностью приобрести санки, игровую приставку PlayStation 5, криптовалюту Биткоин и витамин D.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, какие десять украинских курортов стали самыми популярными в Украине за 2021 год. Спойлер — Одесса-мама в этот список не попала