Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский поставил точку в вопросе штрафов за неношение масок в Украине
Зеленский поставил точку в вопросе штрафов за неношение масок в Украине
Женщина ушла от обидчика-мужа, но из-за родни оказалась в приюте с двумя детьми
Женщина ушла от обидчика-мужа, но из-за родни оказалась в приюте с двумя детьми
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке на ЧМ-2022
Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке на ЧМ-2022

В Украине стартовали официальные продажи PlayStation 5

В Украине стартовали официальные продажи PlayStation 5
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

19 ноября стартовали официальные продажи консоли нового поколения - PlayStation 5. Однако купить приставку так просто не получится - в свободной продаже новинки нет.

Помимо этого, даже те, кто оформил предварительный заказ на консоль, не факт, что получат ее.

Причиной такого дефицита приставок является то, что из-за огромного спроса, первую партию PlayStation 5 раскупили еще до официального старта продаж.

Украинские магазины техники не знают, когда консоль появится в свободной продаже, а партию, которая поступит первой, распределят между теми, кто оформил предзаказ.

Напомним, что стоимость PlayStation 5 Digital Edition в Украине составляет 13 499 гривен, а PlayStation 5 с дисководом - 16 799 гривен.

PlayStation 5: консоль подорожала еще до начала продаж в Украине 

Ранее, «Телеграф» писал о первых отзывах о консоли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

PlayStation, Технологии, Техно, PlayStation 5.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алиев с женой попали под прицел снайпера в Карабахе: фото слили в сеть
02 Зеленский решил заморозить Донбасс: в Украине сделали прогноз
03 Лук, чеснок и алкоголь: Голубовская рассказала, защищают ли народные средства от коронавируса
04 УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
05 Выстрел - и разговор оборвался: на Донбассе убили разведчика, пока он общался с беременной женой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских &quot;миротворцев&quot;: карта позиций, фото и видео
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских "миротворцев": карта позиций, фото и видео
Опрос показал, сколько людей в Европе верят лжи Путина о &quot;гражданской войне&quot; в Украине
Опрос показал, сколько людей в Европе верят лжи Путина о "гражданской войне" в Украине
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Маски бесполезны от коронавируса? Эксперимент ученых показал неожиданные результаты
Маски бесполезны от коронавируса? Эксперимент ученых показал неожиданные результаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь